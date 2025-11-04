竹縣青年遠赴加拿大取經 跨域交流激盪創業新火花
【記者 李宏燁／新竹縣 報導】為協助青年拓展國際視野、提升創新創業能量，新竹縣政府攜手教育部青年發展署，於 9 月 26 日至 10 月 11 日辦理「青年百億海外圓夢基金計畫—全球創客站」。此次計畫由明新科技大學帶領 10 名具創業經歷、年齡介於 18 至 30 歲的青年，前往加拿大北美五大湖經濟重鎮—多倫多進行學習交流。活動成果分享會於 11 月 3 日在新竹社會創新基地登場，出訪青年透過簡報及實作展示，分享加拿大創業課程所學、創業基地參訪觀察及跨域連結成果，並提出未來職涯發展規劃。教育部青年發展署副署長諶亦聰親臨現場，勉勵青年將國際經驗化為推動在地創新的行動能量。
▲教育部青年發展署副署長諶亦聰蒞臨肯定青年海外學習成果，期勉持續精進創業實力，帶動地方創新發展。
來自台北的卓姓青年表示，此次在多倫多大學、渥太華大學等創業據點進行沉浸式學習，並與當地加速器及社會創新組織建立持續合作窗口。同時，他也盤點新竹在 AIoT 應用、數位內容與文化創意、健康照護與智慧服務等在地產業需求，提出試點合作構想，期待能為家鄉引入更多國際創新資源。
目前就讀清華大學研究所的黃同學則分享，這趟旅程讓他深刻體會到「持續創新」的重要性。他引用知名商業模式專家亞歷山大．奧斯瓦爾德在《獲利時代》中的一句話：「商業模式就像冰箱裡的優格一樣，都有過期的一天，不同的是優格會標示期限，而商業模式沒有。」他說，未來若投入創業，會以這段經驗作為持續進步的座右銘。
▲青年學員於全球創客站成果分享會現場，透過簡報與實作展示，加拿大創業學習與跨域交流成果。
新竹縣長楊文科致力打造具國際鏈結的創新城市，他肯定此次交流活動成功落實「培力新創團隊及職能」的目標，並預告明（115）年將啟動與英國倫敦的社會創新交流計畫。楊縣長邀請對創業有熱情的青年持續關注「新創竹夢資源網（HYS, Hsinchu Youth Startup）」或追蹤「新竹縣政府教育局青年事務科」官方社群，掌握第一手資訊。
教育局長楊郡慈表示，新竹青創基地與社會創新基地將於 12 月推出一系列創業實作工作坊與社會創新沙龍，提供法律諮詢、媒合輔導、共享辦公與導師陪伴等資源。12 月 10 日更將於竹北喜來登飯店舉辦「年度新創成果博覽會」，邀請青年與民眾踴躍參與，共同見證竹縣青年創新創業的蓬勃能量。（圖：新竹縣政府提供）
其他人也在看
竹縣攜手Google啟動AIoT國際合作 推動新創加速全球布局
【記者 李宏燁／新竹縣 報導】新竹縣政府與產業加速器 StarFab 共同推動的「新竹 AIoT 加速器」，今台灣好報 ・ 1 天前
國3南投名間段3車事故 罐裝營養品散滿地 (圖)
林姓男子駕駛半聯結車載運罐裝營養品，4日行經國道3號南向236.3公里處、南投縣名間鄉路段，碰撞外側路肩故障半聯結車，貨物再砸到路過小貨車，幸無人傷。中央社 ・ 14 小時前
寵物電動車「事故被開單」女要求退款 廠商：不合理
昨(3)日在台北寵物展的攤位，上演激烈口角，一名婦人去年買了寵物電動車，但7月時遇到事故，提不出車輛檢驗合格證明被開罰單，她心生不滿找上許姓老闆，要求對方用56000的全額買回電動車，但許老闆認為車已...華視 ・ 18 小時前
新代科技響應竹市永續政策 30週年運動會以行動實踐ESG精神
【記者 李宏燁／新竹市 報導】新竹市政府近年積極推動企業永續合作，施政重視環保與淨零轉型，112年全國首創「E台灣好報 ・ 8 小時前
準鳳凰威力挑戰強颱！「1原因」北轉機率增高 路徑曝光恐直撲台灣
原本在關島附近的熱帶擾動90W，於今（4）日增強為熱帶性低氣壓TD29，中央氣象署預估，可能在今明2天就會生成為今年第26號颱風「鳳凰」。對此，氣象粉專表示，準鳳凰強度不排除可能達到強颱，且在周遭環境及另一波冷高壓影響下，北轉機率增高，極有可能直撲台灣東部。三立新聞網 setn.com ・ 16 小時前
棒球／「不死鳥」宣告復出？郭泓志PO文說決定復出、粉絲瘋猜去哪兒
台灣傳奇球星郭泓志曾歷經8次開刀治療手肘、肩膀，但卻總是能戰勝傷痛重返投手丘，也讓他獲得「不死鳥」的封號，近年他將重心轉往演藝圈轉型主持人，不過4日晚間郭泓志突然在自己的社群媒體曬出自己指導年輕球員投球姿勢的照片，還驚人地寫下：「我決定復出」，貼文一出馬上引起粉絲暴動，瘋猜他是否要續寫不死鳥傳奇。三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前
父母留下的老家變夢魘！300萬換不回手足情，專家揭繼承房產殘酷選擇題
「父母留下的房子，反而成了兄弟之間的難題！」網友買房知識家求助，他與弟弟共同繼承老家透天厝，兩人各持有一半產權，同時也共同背負110萬房貸。如今他自己購買的預售屋已交屋，面臨雙重貸款壓力，希望將舊家的一半產權以300萬賣給弟弟，卻因弟弟無法負擔每月1.8萬還款而陷入僵局。 這間24年屋齡的透天厝，根據鄰居前年成交紀錄，市值約760萬，網友開價300萬出售一半產權，其實已低於市場行情。問題核心在於弟弟的還款能力，若貸款410萬分30年償還，每月1.8萬的還款額確實讓許多人卻步。賣厝阿明 ・ 21 小時前
世界大賽史上最狂G7！冠軍機率9度劇烈變動 創歷史紀錄
2025年世界大賽第七戰成為棒球史上最瘋狂的比賽之一。洛杉磯道奇與多倫多藍鳥激戰至延長賽才分出勝負，這是大聯盟史上僅第三次出現「冠軍戰決勝場進入延長局」的情況。最終，道奇以一記罕見的雙殺守備結束比賽，奪下隊史第二連霸，也讓這場大戰注定被載入史冊。鏡報 ・ 1 天前
「鳳凰」強度上看強颱！ 專家警告：非常接近台灣東部
中央氣象署預估，今年第26號颱風「鳳凰」將於明（5）日生成！氣象專家林得恩提醒，目前位於西北太平洋的熱帶性低氣壓（TD29）發展條件相當有利，不僅有高度機率發展為颱風外，強度甚至可能達到「中颱至強颱」等級。中天新聞網 ・ 20 小時前
粿王「美國行」最新鐵證曝光！他「1舉動」藏不住
娛樂中心／江姿儀報導男星范姜彥豐日前指控粿粿與男星王子（邱勝翊）有不正當男女關係，王子發文道歉認了「（與粿粿）超過了朋友間應有的界線」，1日粿粿回應時也認了「與王子有踰矩行為」。兩人過去出遊、貼文的甜蜜對話也被網友們挖出，其中粿粿與王子「美國行」，竟被網友直擊，2人同遊鐵證曝光。民視 ・ 1 天前
護理師曝王子陪粿粿看診內幕！傻眼喊：我們不是出氣筒，性別趴洩端倪
近日一名護理師也在Threads上發文，曾遇到王子陪同粿粿看診，更曝光對兩人的印象直呼傻眼。造咖 ・ 1 天前
王子、粿粿美國行新照曝光！網驚爆「聖地牙哥偶遇」 兩人面露燦笑
藝人范姜彥豐與妻子粿粿婚變風波持續延燒。范姜彥豐日前公開指控她婚內出軌男星王子（邱勝翊）後，粿粿於1日發布長達17分鐘的影片親自回應，承認與王子有「踰矩的行為」，對此表達歉意。其中，「美國行」就被認為是這場婚姻的關鍵轉折點，事件爆發後，就有中國網友曝光曾在聖地牙哥偶遇粿粿、王子的照片，驚嘆「世界真小」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
王子「偷吃粿粿」毀形象...網湧他5年前「顧粿」片朝聖 驚嘆：時空旅人
范姜彥豐跟粿粿近來婚變消息頻傳，沒想到日前他無預警開撕女方婚內出軌，對象還是男星王子，對此，王子也在第一時間道歉，認了「超過朋友應有的界線」，不過他強調自己並不是破壞家庭關係的人，事件至今仍不斷延燒，然而網紅「RJ廉傑克曼」（阿傑）5年前在台語小教室中解釋「顧粿」意思的影片，如今也因為粿粿跟王子事件，引來大批網友朝聖。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
粿粿哥哥開撕！怒嗆范姜彥豐「長年吃軟飯」：誰勝誰負尚未分曉
范姜彥豐日前指控老婆粿粿婚內出軌，對象正是藝人王子（邱勝翊），風波尚未平息，雙方各說各話，網路上呈現兩種聲浪。對此，粿粿「哥哥」韓秉融發文怒嗆范姜彥豐奪走聘金、長年吃軟飯，直呼：「未來路很長，誰勝誰負尚未分曉。」記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 17 小時前
范姜彥豐、粿粿結局？律師預言「三輸」：難複製Andy老師 曝唯一贏家
藝人范姜彥豐與妻子粿粿婚變風波持續延燒。在范姜彥豐日前公開指控她婚內出軌男星王子（邱勝翊）後，粿粿於1日發布長達17分鐘的影片親自回應，承認與王子有「踰矩的行為」，對此表達歉意。對此，就有律師分析，此事件最終恐形成「三輸案件」，唯一贏的就是吃瓜群眾。三立新聞網 setn.com ・ 2 天前
粿王之旅曝光！王子回眸粿粿畫面被拍，網笑：以為出國就安全？
近日更有中國網友在小紅書曝光照片，指出早在今年3月底，就曾於美國聖地牙哥巧遇王子與粿粿同行造咖 ・ 20 小時前
說謊成性？黃明志控「救護車遲到1小時」 馬國衛生部：26分鐘抵達
「護理系女神」謝侑芯日前赴馬來西亞工作，卻不幸傳出在飯店猝逝，死因疑點重重。警方指出，黃明志當時也在現場，雖他否認吸毒，但尿檢顯示對4毒品呈陽性反應。而日前他指控救護車遲到將近1小時，但馬國衛生部隨即駁斥此說法，強調救護車在26分鐘內就抵達現場施救。鏡週刊Mirror Media ・ 23 小時前
黃明志捲謝侑芯命案！網紅疑9月收邀約「怒揭5手法」：直覺救了我
黃明志捲入「護理系女神」謝侑芯馬來西亞猝逝案，全案今（4）日迎來重大進展，警方轉向謀殺罪調查。而繼女優翁雨澄（娃娃）爆料3月被帶至大馬旅遊「你說服我去嘗試了那些東西」、「我只是眾多還沒死去的女孩的其中一位罷了」，疑似影射黃明志；網紅Miga美家今日稍早也發文，稱「此藝人」9月就曾與她洽談商業合作，所幸直覺救了自己一命。三立新聞網 setn.com ・ 17 小時前
富商辣妹交纏亡「案發前砸數萬買7毒品」！與女藥頭關係也很極樂
台北市信義區一處高級豪宅上個月25日驚傳雙屍命案，37歲創投公司身價高達9億的CEO陳姓男子與25歲曾姓女子被發現陳屍豪宅內，疑似因施用多種毒品過量喪命。檢警破解陳男的手機後，發現他二度染毒後向一名37歲清秀女藥頭購毒，案發前至少買了7種毒品，還花了數萬元，陳男也是藥頭的大咖客戶。進一步追查發現更發現，陳姓富商與女藥頭的關係也不單純，因為女藥頭會極力的滿足陳男購毒需求，部分交易不收錢，當作招待旅遊三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
比韓國瑜金句更狂！林濁水直呼這人：是奇葩
[NOWnews今日新聞]民進黨籍前立委林濁水今（4）日接受政論直播節目《中午來開匯》專訪時指稱，國民黨新任黨主席鄭麗文近來的發言，比立法院長韓國瑜不時冒出的「金句」，更極端、更具震撼力，也更語不驚人...今日新聞NOWNEWS ・ 2 小時前