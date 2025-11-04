竹縣青年遠赴加拿大取經 跨域交流激盪創業新火花

▲教育局長楊郡慈致詞，勉勵青年勇於創新，將國際經驗轉化為在地行動，展現竹縣青創活力。

【記者 李宏燁／新竹縣 報導】為協助青年拓展國際視野、提升創新創業能量，新竹縣政府攜手教育部青年發展署，於 9 月 26 日至 10 月 11 日辦理「青年百億海外圓夢基金計畫—全球創客站」。此次計畫由明新科技大學帶領 10 名具創業經歷、年齡介於 18 至 30 歲的青年，前往加拿大北美五大湖經濟重鎮—多倫多進行學習交流。活動成果分享會於 11 月 3 日在新竹社會創新基地登場，出訪青年透過簡報及實作展示，分享加拿大創業課程所學、創業基地參訪觀察及跨域連結成果，並提出未來職涯發展規劃。教育部青年發展署副署長諶亦聰親臨現場，勉勵青年將國際經驗化為推動在地創新的行動能量。

▲教育部青年發展署副署長諶亦聰蒞臨肯定青年海外學習成果，期勉持續精進創業實力，帶動地方創新發展。

來自台北的卓姓青年表示，此次在多倫多大學、渥太華大學等創業據點進行沉浸式學習，並與當地加速器及社會創新組織建立持續合作窗口。同時，他也盤點新竹在 AIoT 應用、數位內容與文化創意、健康照護與智慧服務等在地產業需求，提出試點合作構想，期待能為家鄉引入更多國際創新資源。

目前就讀清華大學研究所的黃同學則分享，這趟旅程讓他深刻體會到「持續創新」的重要性。他引用知名商業模式專家亞歷山大．奧斯瓦爾德在《獲利時代》中的一句話：「商業模式就像冰箱裡的優格一樣，都有過期的一天，不同的是優格會標示期限，而商業模式沒有。」他說，未來若投入創業，會以這段經驗作為持續進步的座右銘。

▲青年學員於全球創客站成果分享會現場，透過簡報與實作展示，加拿大創業學習與跨域交流成果。

新竹縣長楊文科致力打造具國際鏈結的創新城市，他肯定此次交流活動成功落實「培力新創團隊及職能」的目標，並預告明（115）年將啟動與英國倫敦的社會創新交流計畫。楊縣長邀請對創業有熱情的青年持續關注「新創竹夢資源網（HYS, Hsinchu Youth Startup）」或追蹤「新竹縣政府教育局青年事務科」官方社群，掌握第一手資訊。

教育局長楊郡慈表示，新竹青創基地與社會創新基地將於 12 月推出一系列創業實作工作坊與社會創新沙龍，提供法律諮詢、媒合輔導、共享辦公與導師陪伴等資源。12 月 10 日更將於竹北喜來登飯店舉辦「年度新創成果博覽會」，邀請青年與民眾踴躍參與，共同見證竹縣青年創新創業的蓬勃能量。（圖：新竹縣政府提供）

