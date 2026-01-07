竹縣青年「神隊友」上線！玩社團、做公益都可申請縣府補助 雙軌補助最高8萬開跑

為了讓青年學子在課外活動中能盡情揮灑創意，不被經費與場地問題卡關，新竹縣教育局自一一一年起率全國非六都之先，推出「促進青年多元展能」與「促進青年社會參與」雙軌補助計畫，最高補助金額達八萬元；同時開放「Young Space」及「FUN舞空間」兩大專業場域免費借用，以實際行動支持青年「玩真的」，當新竹縣青年的神隊友！

新竹縣政府教育局七日指出，為了精準支持不同類型的活動，縣府將資源分為兩大軌道，分別是「新竹縣政府促進青年多元展能補助」及「新竹縣政府促進青年社會參與補助」，在「新竹縣政府促進青年多元展能補助」部分，提供給十五至四十五歲青年，為舉辦人才培力、展演、競技或議題倡導活動，且青年參與率達八成，每案最高可領二萬元，這項補助已成為許多社團辦成果發表、跨校迎新的第一桶金，累計發放近二百萬元。

而想做公益、改變社會，則可申請「新竹縣政府促進青年社會參與補助」，鼓勵青年走出舒適圈，投入公共事務或志願服務，青年團隊或學校申請最高補助二萬元；若是工會、公協會或公益團體，最高補助更達八萬元。無論是偏鄉服務還是議題推廣，新竹縣政府都全力支持。

除提供經費補助外，新竹縣政府更積極建構友善的社團活動空間，讓新竹縣青年學子能安心投入社團經營與創作。青年社團據點「Young Space」自一一二年起開放縣內高中職及大專校院學生無償借用，設有兩間多功能教室及一間專業練團室，空間配置完善，包含專業音樂器材與全室落地鏡面牆，適合舞蹈練習、成果發表排練及社團會議使用，嘻哈研究社、熱舞社、熱音社、康輔社及管樂社等都是踴躍借用的社團，累計使用人次已逾五百人。另於一一三年於縣立體育場設置「FUN舞空間」專業練舞場地，每日自上午六時至晚間十時開放，免申請即可使用，提供隨時練習的友善環境。

新竹縣政府教育局長蔡淑貞表示，考量學生可能不熟悉資源管道，教育局每年定期辦理「社團資源指南說明會」，主動走入縣內高中職，手把手教學如何申請補助與借用場地。一一五年的說明會預計於二月開學後陸續展開，協助學生在新學期有效掌握資源。「促進青年多元展能」與「促進青年社會參與」之申請補助資料均可至新竹縣政府教育局官方網站查閱及下載，更多青年活動及校園社團資源，歡迎關注「新竹縣政府教育局青年事務科」Facebook粉絲專頁（ https://www.facebook.com/awesomehsinchu ）或加入官方LINE詢問（https://page.line.me/932qhkho）。