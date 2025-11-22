竹縣青春靚點子創業挑戰賽 宜智科技奪冠

第四屆「青春靚點子」全國學生創業挑戰賽由新竹縣政府教育局主辦，二十一日於「Meet Taipei創新創業嘉年華」盛大舉行決賽暨頒獎典禮。進入決賽的十二組團隊展示多元創新方案，最後由中原大學與國立台北大學組成的宜智科技等六組團隊奪得殊榮，獲得二十萬元總獎金。

一一四年「青春靚點子」自徵件階段即展現亮眼成績，共有五十四組團隊報名參賽，最終選出三十一組進入訓練營暨複賽。在歷經專業導師的密集輔導與實戰培力後，共有十二組團隊脫穎而出，帶著青春創意登上Meet Taipei決賽舞台，展現創業夢想的行動力與執行力。

新竹縣長楊文科昨（廿二）日表示，新竹縣以「科技首都幸福竹縣」為核心發展方向，縣府積極推動青創基地、AIoT加速器、新竹縣SBIR等多元資源，一一四年九月更成立新竹社會創新基地，協助青年從創意發想到產品落地，打造完整的創業生態系。縣府也希望透過此競賽，有志創業的青年可以勇敢作夢，從提案邁向真實商機，開創屬於自己的創新舞台。另外他也特別感謝新竹在地企業邁特電子慷慨捐贈二十萬元競賽獎勵金，鼓勵青年勇於創新、實踐理想。

第四屆「青春靚點子」全國學生創業挑戰賽獲獎名單如下：冠軍：中原大學、國立台北大學「宜智科技」，創業挑戰主題「智慧交通減碳新解方：PESA-01能量回收型避震器」。亞軍：龍華科技大學「智釣未來」，創業挑戰主題「AI智慧釣魚系統」。季軍：國立台中科技大學「牛筋絲」，創業挑戰主題「AI海洋汙染及水質監測無人機」。優選：國立台中科技大學「AI會計智能助理」，創業挑戰主題「AI會計智能助理」；國立政治大學「慢吞吞俱樂部」，創業挑戰主題「AI智慧預算購物助理系統」；國立陽明交通大學「Journey Fi」，創業挑戰主題「AI笑費金融解決方案」。