竹縣青春靚點子 12組學生進決賽

第四屆全國學生創業挑戰賽「青春靚點子」由新竹縣政府教育局主辦、邁特電子贊助辦理，吸引全台五十四組熱血青年學子踴躍報名，經過初選，共三十一組團隊進入複賽，二日最終選出決賽的十二組優秀團隊，將於十一月二十一日在台北圓山花博爭艷館登場的「Meet Taipei創新創業嘉年華」與上百位產業代表面對面進行創業提案發表並角逐二十萬元總獎金。

此次挑戰賽更在複賽前辦理營隊陪跑活動，邀請到多位產業專家包含達盈管理顧問公司盧志軒投資總監、Cloud AD陳怡如執行長、思哈股份有限公司張智鈞商業開發經理、商盟會暨商盟AI學院周昌熯創辦人、數位時代趙郁竹副總編輯及Yourator營運長黃呈智等，透十一月一、二日的實戰訓練營，協助進入複賽的學生團隊檢視商業模式可行性並提供實質建議與產業鏈接機會。

複賽中參賽團隊展示多樣創新方案，最後由國立臺中科技大學組成的「AI會計智能助理」、「牛筋絲」、國立政治大學「慢吞吞俱樂部」、國立陽明交通大學「Journey Fi」、龍華科技大學「智釣未來」、明新科技大學「溪語智行者」、中原大學與國立臺北大學所組成的「宜智科技」、東吳大學「Emoto」、嶺東科技大學「青耘永續(Green Vest)」、「拿趣實驗室」、長庚大學「Cellevea AI」、國立清華大學「抽象」，共十二組晉級決賽。

教育局長楊郡慈昨（三）日表示，新竹縣政府支持青年創新創業不遺餘力，針對大專院校學生辦理的「青春靚點子」創業挑戰賽，從一一一年推動迄今已有一百五十組學生團隊，今年進入決賽的團隊更在商業模式、產品開發與簡報實戰中展現高度潛力，充分體現竹縣培養青年「敢夢、敢創、敢挑戰」的精神，期望透過「青春靚點子」的舞台，讓學生可以實際演練創業思維，也促進與產業界的對話與連結。