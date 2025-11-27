竹縣預算連21年「零刪減」 王婉諭：議會監督機制已「死機」

〔記者李文馨／台北報導〕時代力量黨主席王婉諭今天召開記者會表示，近5年來中央政府總預算的平均刪減率大約是2.2%，但全台地方議會的預算平均刪減率只有0.2%，更點名新竹縣至今已連續21年沒有刪除任何一毛預算，但卻是財劃法修正後得到最多資源的縣市之一，直言地方議會的監督機制已經死機，呼籲民眾共同關注，打破地方政府的黑箱分贓。

歐噴公司創辦人王向榮表示，相對於過去5年立法院每年平均刪減中央政府2.2%的預算，地方縣市刪減比例落差非常大。六都中，台北市平均刪減0.46%最高，台南市刪減0.02%最低；非六都縣市中，除了金門最高有到0.59％、新竹市0.21%以外，其它縣市皆遠低於千分之2，新竹縣、南投縣、屏東縣等地甚至出現刪減數為零的狀況。

王婉諭表示，當民眾目光集中在立法院的預算攻防的時候，地方議會的監督機制已經當機，甚至是死機的狀態。她說，今年中央政府的總預算被刪減6.62%，地方政府的預算刪減率只有0.13%，藍白聯手修正的財劃法已經三讀通過，接下來除了8488億元的統籌分配款外，再加上補助款，高達1.4兆元的預算會流到地方，突破歷史新高。

王婉諭指出，新竹縣至今已連續21年沒有刪除任何一毛預算，是目前全台灣連續最久預算零刪減的縣市，也是距離苗栗紀錄最接近的縣市；然而，新竹縣卻是財劃法修正後得到最多資源的縣市之一，今年的統籌分配款翻了超過3倍，比去年多分配到了176億元，是全台灣增幅最多的縣市。

王婉諭指出，南投縣、屏東縣議會也連續9年一毛未刪，連江縣議會則連續4年未刪預算。除了上述縣市外，資源最豐富的六都表現也不及格，台南市今年度1247億預算，竟然完全「零刪減」，台中市今年度1908億預算，實質刪減數卻也僅有90萬，等同平均每100萬預算只刪不到5塊錢，「這些縣市議會是在審查預算，還是在當橡皮圖章？」

王婉諭強調，地方政府預算不是刪越多越好，預算的刪減重要的是背後這些預算是不是有道理，反映的是議會有無實質監督地方政府的施政計畫以及施政結果。媒體追問，平均刪減幾％才是合理的，她說，他們不會直接用數字去框，相對來說「幾乎沒有刪減」這絕對是一個不合理的現狀。

王婉諭也提到，為了打破地方預算「看不到、查不到、太複雜」的資訊不對稱，時代力量與歐噴公司及民間團體協力開發的「政府預算查詢平台」即將上線，該平台將整合中央與地方政府的預算資料，將繁雜的預算書轉化為可視化的數據，讓每一筆預算的用途、增減幅度都公開透明。

