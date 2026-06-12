竹縣養蜂界的台積電出爐 王朝棟、賴國賢、黎豐魁獲特等獎

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一一五年度新竹縣國產龍眼蜂蜜品質評鑑共選出三名特等獎，特等獎之一的王朝棟全程參與，並仔細聆聽評審講評，以作為技術精進的參考。（記者彭新茹攝）

（另開新視窗）

記者彭新茹／新竹報導

新竹縣農會十二日辦理「一一五年度新竹縣國產龍眼蜂蜜品質評鑑」以現場感官品評辦理，今年度報名點數計有二十點，由於參賽品質皆十分優良，故此次特等獎共有三名，分別係王朝棟、賴國賢、黎豐魁。

品質評鑑」透過公開、公正、嚴謹的評鑑機制，建立新竹縣優質蜂產品口碑，今年更有新竹縣調查站主任林山峻參加此盛會，可見今年各參賽者之勝負皆在奈米之間。

竹縣農會理事長陳耀雄表示，新竹縣國產龍眼蜂蜜有口皆碑，今年更有新竹縣調查站主任林山峻參加此盛會，可見今年各參賽者之勝負皆在奈米之間。目前新竹縣養蜂產銷班已有八位班員成功取得產銷履歷驗證標章，展現新竹縣養蜂產業在品質提升與標準化管理上的成果，今年亦有多位班員陸續投入申請驗證，持續朝向安全、透明與高品質的蜂產品生產邁進。

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新竹縣農會表示，今年蜂蜜產量受到氣候因素影響甚鉅，暖冬及春季異常降雨等極端氣候影響，使台灣龍眼、荔枝等主要蜜源植物開花率明顯偏低，連帶影響蜜蜂採蜜條件與蜂蜜產量。雖產量較受影響，但參賽蜂農仍秉持對品質的堅持，提供優質蜂蜜參與評鑑。

新竹縣農會指出，本次評鑑從生產管理、安全檢驗到品質評選層層把關，確保每一瓶蜂蜜皆具備高品質與安全保障，也期盼消費者踴躍支持台灣優質蜂產品，以實際行動支持在地養蜂產業永續發展。

十二日複評項目包含色澤、香氣及風味三大指標，評選出具有琥珀色澤、香氣濃郁、風味純正且具獨特龍眼蜜特色的優質蜂蜜。