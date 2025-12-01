竹縣養豬年底全面轉用飼料

針對非洲豬瘟中央災害應變中心昨（一）日召開第五十三次會議中，宣佈原則全面禁用廚餘養豬，但給予一年轉型最後期限，副縣長陳見賢在線上會議中表示，竹縣一百九十九場養豬場約有百分之三十七在養豬隻使用廚餘等廢棄物餵飼，未來將全力配合相關轉型、查核、監控作業，陳副縣長未雨綢繆，建議中央輔導地方水資中心擴充設備，以利一一五年十二月三十一日全面禁用廚餘養豬之後的廚餘濾液處理，獲環境部善意回應。

動保所一日表示，為降低非洲豬瘟傳入風險，新竹縣將配合中央政策於一一五年十二月三十一日前輔導廚餘養豬全面轉用飼料；過渡期間，各豬場須於今年底前決定是否續用廚餘餵豬。若選擇續用，必須完成廚餘加熱處理溫度監視錄影系統，並確保影像可供查核；同時，廚餘載運車輛須完成GPS安裝，以掌握運送動線。動保所指出，將依中央政策指示，全力查核及協助豬農，協助業者逐步轉型，守護竹縣養豬產業防疫安全。

縣府農業處表示，在全面禁用廚餘養豬最後期限前（一一五年十二月三十一日），中央也有條件恢復事業廚餘、動物性廢渣及畜禽屠宰下腳料養豬（一一五年一月一日至十二月三十一日），值得注意的是家戶廚餘持續禁用養豬。竹縣將全力配合中央辦理輔導廚餘養豬場轉用飼料計畫，鼓勵永久性轉用飼料。