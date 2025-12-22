竹縣首個交通小隊成立 專責處理交通事故有效縮短時間

新竹縣警局交通隊新湖交通小隊今天揭牌成立。(記者黃美珠攝)

〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹縣警局交通隊新湖小隊在運作3個月後，今天正式揭牌成立，成為全縣第1個專責處理交通事故的小隊。15名隊員統統手握警政署專責人員分級處理交通事故的專業證照，「試運轉」期已累積處理1700多件大小事故，以最單純車碰車、僅有財損並無人員受傷案件為例，傳統分駐派出所處理至少要花30分鐘，新湖交通小隊不到半小時就能完成現場測繪、筆錄製作等，迅速排除現場，也讓當事人減少等待時間。

縣警局交通隊表示，他們後續也將在車流、人口雙密集的竹北、竹東跟進成立交通小隊，前者最快明年春節後就會運作，後者將待明年下半年再接力上陣。每個交通小隊員們都須接受警政署相關學科和術科各40小時專業訓練，取得證照才能勝任。新湖小隊轄下的新豐、湖口2鄉年交通事故量約近7000件，所以建置15人交通小隊，竹北年交通事故約有9500多件，預計需要24名專責員警。

縣警局長林建隆說，各分駐派出所工作繁雜，平時既要巡邏、受理報案，還有其他勤務，員警難免因不熟悉處理流程和標準程序，時間相對拉長。但交通專責小隊除有專業訓練，每天上班反覆操作、處理，不管是現場描測或回來的訪談製作筆錄，處理時間都會縮到最短，後續民眾需要申請交通事故初判表或尋求諮詢，都可望給予最專業的服務。

後續警局會持續讓交通事故處理流程更標準化和專業化，繼續培訓專業交通警察，並針對交通事故做好建檔和分析，從中了解是交通工程、道路設計、教育宣導、還是執法問題，以此綜合會診降低事故的發生。

新竹縣警局交通隊新湖交通小隊今天揭牌成立。(記者黃美珠攝)

新竹縣新湖警分局原新工派出所，今天揭牌正式成為新湖交通小隊隊部。(記者黃美珠攝)

新竹縣警局長林建隆說，警局下一步正在評估明年初成立竹北交通小隊。(記者黃美珠攝)

