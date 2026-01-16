▲竹縣首家便利商店型庇護工場，磊質庇護工坊今開幕。

【互傳媒／記者 宋旭志／新竹 報導】為培訓身心障礙者專業技能和提供就業機會，有別於縣內原有的麵包餅乾、簡餐、手工皂及咖啡西點類別的四家庇護工場，今(16)日再成立為縣內第五家、也是首家便利商店型的庇護工場-「磊質庇護工坊」。副縣長陳見賢在開幕致詞時，呼籲大家發揮愛心常來消費，用行動支持身障者就業。

陳副縣長表示，華光社會福利基金會與「全家便利商店」合作，將「磊質庇護工坊」導入便利商店的營運形式，不僅是一項創新，更是一個非常具代表性的示範。這樣的合作，成功將庇護就業與主流市場接軌，讓庇護員工在真實的工作場域中學習技能、建立自信，也讓社會大眾透過日常消費，看見友善、多元與包容的力量。

縣府勞工處長湯紹堂表示，座落於山林環繞的羅馬公路錦山社區與馬武督部落間的「磊質庇護工坊」，不僅補足錦山社區與馬武督部落長期缺乏便利商店的生活需求，也為往來的自行車騎士、重機族、露營旅客提供便利的休憩據點。可貴的是，這處以便利商店為庇護就業型態的職場，未來將提共6名庇護性就業員額及1名職場見習生員額，讓身障院生融入社區、學習工作技能。

高齡長照處長許瑜庭表示，「磊質庇護工坊」的成立象徵「陪伴與共融」的實踐；該場域提供專業陪伴與職能訓練，讓身心障礙朋友能在真實的工作環境中學習技能、與民眾互動，逐步建立自信與社會參與能力，也展現公益行動與企業ESG精神的結合，促進社福、企業與社會大眾三方共好。

華光社福基金會董事長徐森義神父指出，照顧身心狀況特別朋友不只是找個地方安養，而是要創造機會讓他們融入社會，希望在各界支持下成立磊質庇護工坊，開發與培力弱勢朋友，在山林裡點亮亮弱勢自立的可能。華光社福基金會執行長彭淑萍也感謝縣政府在行政上的支持，以及民間企業、基金會在場域、環境整理的協助。

開幕典禮由財團法人天主教華光社會福利基金會附設由根山居的院生表演精彩的太鼓，歡慶磊質庇護工坊開幕，徐森義神父也帶領大家以天主教儀式為這個新里程碑祝禱。