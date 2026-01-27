竹縣首屆街頭三x三足球賽 熱力開踢

為推動全民運動風氣並活化社區空間，新竹縣政府與國立體育大學、中華民國大師運動協會共同主辦的「新竹縣社區街頭超級盃三x三足球賽」，熱鬧登場。新竹縣長楊文科表示，對於能透過靈活的街頭足球形式，將運動推廣至基層社區表示高度肯定，並期許此賽事能成為新竹縣推展全民體育的新標竿。（見圖）

此次「三人制街頭足球」以小場地、快節奏、高互動為核心特色，其賽制彈性、不受標準足球場地限制的優點，能有效利用社區公共空間，大幅降低民眾參與運動的門檻。特別是今年六月適逢世界盃足球賽熱潮，新竹縣政府期望透過街頭足球的形式提升參與度，擴大足球運動人口，讓足球運動真正融入縣民的日常生活。

此次賽事吸引了從十二歲至七十五歲的球員、共一百零七隊五百三十五人共襄盛舉，年齡跨度之大，充分展現了三人制足球規則簡單、環境友善且適合全齡參與的特性，是推動社區全民運動的理想項目。

新竹縣長楊文科二十七日特別感謝中華民國大師運動協會的用心規劃，並接受該協會捐贈的一百顆足球。這批足球將提供給本縣各級學校及社區協會使用，為基層足球運動的扎根與推廣注入重要助力。楊文科強調，基層體育的發展需要民間與政府共同努力，透過器材物資的挹注，能讓更多孩子與長者有機會接觸足球，感受運動帶來的健康與快樂。

新竹縣政府教育局長蔡淑貞也表示，將持續配合中央運動部全民體育署的政策，積極結合民間團體的力量，逐步推動社區小型足球場的設置與修繕。縣府計劃透過提升場地使用效益，打造更友善的運動環境，同時促進足球運動與相關運動產業的協同發展。未來將規劃更多元化的體育活動，為新竹縣注入源源不絕的運動活力，營造健康、活力的幸福城市。