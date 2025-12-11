竹縣首屆青年公共參與競賽成果亮相 無限創意展現青年熱情

城市共創佳作獎。





新竹縣「114年全國青年公民提案競賽-竹光寶盒｜城市共創靈感庫」11日於縣府一樓大廳舉辦頒獎暨成果發表會，邀請獲獎團隊以展覽及提案內容簡報呈現青年如何以創意行動回應在地公共議題及推動社會創新。本次活動不僅是頒獎典禮，更是一場青年世代成果展與交流平台，展現青年無限的創意與公共參與的熱情。

縣長楊文科表示，這次青年朋友提案內容多元豐富，包括永續環境、社福及都市經濟發展等面向，年輕人展現創意無限及細心觀察，尤其運用年輕人時下流行溝通方式，將帶來更大的效益，也感謝教育部青年發展署給予支持，未來每年會持續遴選出非常棒提案，與相關局處進一步討論，並提出解決方案，歡迎更多青年朋友一起參與公共議題，攜手照亮新竹縣。

縣府局處也針對提案回應相關建議，包括交旅處肯定【風城智遊】結合數位化與旅遊體驗的創新設計，環保局則針對【新竹「封」垃圾 救「河川」】團隊提案內容分享自113年起推動裸賣專區、循環容器、循環杯與二手交換等措施，並鼓勵團隊依循既有模式擴大無包裝與減廢行動。

本次競賽由教育部青年發展署擔任指導單位，並以「公共參與培力」與「民主實踐」為主軸，共吸引全國計 23 組青年團隊報名，提案內容涵蓋環境永續、社會公益、都市發展等面向。經決選後，由【風城智遊】與【竹青AI特攻隊】獲得「城市共創優秀獎」，【新竹「封」垃圾 救「河川」】、【她的所在】與【安娜牧羊人行銷有限公司】獲得「城市共創佳作獎」，縣府並發出高達 21 萬元總獎金，勉勵青年展現跨領域創新與行動能力。

風城智遊團隊表示，當初發想提案時是從使用者出發，包括虛擬實境，然後設想AR體驗感增倍，進而優化旅遊體驗。曾從事科技業工作，有這個機會能讓他們將所知所學加以應用，打造一站式深度旅遊平台。相信很多青年只要有興趣、有想法，加上政府產官學的支持，都有機會成功落實。

縣府教育局長楊郡慈表示，縣府近年持續推動青年行動與跨域治理，不論是青年培力課程、志工與公共參與活動，或青年諮詢委員會、青年Podcast「Stan up 青開麥」等計畫，都期盼讓青年有更多發聲的場域，也讓政府能聽見來自第一線的需求與想法。今年度的提案團隊透過公共討論局處交流與業師輔導，有效提升提案的成熟度與在地連結度。未來這五件獲獎提案內容將提供相關局處作為施政參考，促進更多青年構想進入政策討論或跨單位合作，以行動落實「青年參與 ×城市共創」的精神。

活動除頒獎外，現場也展出五組團隊的提案成果，縣長楊文科、評審吳鳳及局長楊郡慈也一同欣賞豐碩成果，金鐘獎主持人吳鳳亦以決選評審及貴賓身分出席，肯定青年對公共議題的投入，他也提到，這些提案都非常好及多元，希望有機會落實，這次感受到年輕人非常有想法，加上竹縣支持，相信讓很多年輕人有機會實現夢想，能夠擔任這次活動評審也相當開心。

