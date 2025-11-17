竹縣首屆青年公民提案獲獎出爐 台灣女婿吳鳳擔任評審鼓勵青年展現行動

為鼓勵青年參與公共議題、實踐社會創新，新竹縣政府教育局首次辦理「一一四年全國青年公民提案競賽-竹光寶盒 城市共創靈感庫活動」，十六日舉辦決選舞台，由十二組入選團隊發表創意構想與實踐計畫，最終選出五組團隊，這次也邀請重量級專家學者組成專業評審團，其中還有台灣女婿、知名主持人吳鳳，來台19年的他也與青年分享對土地的關懷，各組發表後也一一給予回饋，他以異鄉人視角結合對台灣的熱愛，鼓勵青年展現行動力、解決公共議題。

廣告 廣告

獲獎團隊由【竹青AI特攻隊】、【風城智遊】獲城市共創優秀獎，【新竹「封」垃圾 救「河川」】、【安娜牧羊人行銷有限公司】、【她的所在】獲佳作，總獎金達二十一萬元，將於十二月十一日在縣府大廳舉辦成果發表，歡迎民眾共襄盛舉，一起聆聽新聲音、共創城市新未來。

新竹縣教育局長楊郡慈十七日表示，「竹光寶盒」象徵青年創意與城市未來的結合，每件提案都是青年對城市建設的寶貴想法，如一束點亮未來的光。而近年來本縣大力推動青年參與與跨域治理，不論是透過辦理青年培力活動、志工服務營隊、青年諮詢委員會議、發展新媒體青年Podcast或青年Youtube節目等，皆鼓勵青年跳脫框架、勇於嘗試，將創意化為具體行動，與政府共構新竹縣的未來。

全國青年公民提案競賽以「青年公共參與培力」與「審議式民主實踐」為雙主軸，邀請青年以行動提案描繪未來城市的藍圖，這次吸引全國共二十三組青年團隊報名，提案主題橫跨「環境永續/自然生態」、「社會公益/社福文教」及「都市發展/就業經濟」三大領域，展現青年多元思考與創新能量。經過初選、公共討論、業師輔導和局處交流，最終十二組團隊脫穎而出，晉級決選舞台。

決選專業評審陣容包含縣府教育局副局長林益洲、知名主持人吳鳳、臺北市立大學教務長暨公共事務專家許耿銘教授、東海大學生命科學系卓逸民教授、互動治理工作者呂家華老師，以及國立陽明交通大學運輸與物流管理系榮譽退休張新立教授等六位專家學者，共同以專業、公正、多元的觀點進行評選，見證青年提案的創意與行動力。

楊郡慈提到，入選團隊除透過公共討論廣納眾人意見外，更安排業師輔導陪跑並安排與有關的政府單位交流，透過各種管道讓青年提案更接地氣，更具可行創新性。而決賽脫穎而出的五組團隊，教育局也會將提案內容提供給相關局處，讓青年寶貴的提案走向落地實踐。

此次成果發表會將於十二月十一日上午十一時在縣府一樓大廳辦理，屆時將公開頒獎並展示團隊提案內容與政府相關單位的回饋，歡迎民眾踴躍參加，了解青年如何以創意行動實踐公共參與精神，為城市注入新的活力。活動詳情可至「竹光寶盒 城市共創靈感庫」官方網站（https://youthbox.tw/）或新竹縣政府教育局青年事務科粉絲專頁查詢。