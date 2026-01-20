竹縣馬年新春活動 借閱換春聯、名家揮毫迎歲次

（中央社記者魯鋼駿新竹縣20日電）新竹縣政府文化局推出馬年系列活動，即日起至2月8日，民眾1天借滿10本書，即可兌換限量創意春聯及紅包袋，另外還有書法家春聯揮毫、音樂會等活動，讓民眾感受滿滿年味。

新竹縣政府文化局今天發布新聞稿表示，為增添年節氛圍，文化局推出系列活動，包含音樂會、創意春聯及新春揮毫等活動。

文化局指出，其中「閱讀滿滿福氣連連」限量紅包、創意春聯兌換活動，民眾在活動期間至文化局圖書館及13鄉鎮市圖書館，當天1次借滿10本書，1月20日至25日可兌換「福」字春聯，1月27日至2月1日兌換「好柿連連」春聯，紅包袋則自2月3日至8日兌換。

文化局表示，2月7日在竹縣府大廳舉辦「馬上幸福迎豐年 竹縣春聯揮毫贈送活動」，邀請18名新竹縣書法名家揮毫，讓民眾免費索取創意特色春聯。

此外，還有精彩的音樂會，文化局說，1月24日將由長榮交響樂團於竹縣文化局演藝廳演出「龍騰樂典」；25日在同一地點由泰雅音樂家雲力思、阿隆優帕司及合唱團帶來「原客唱響」，為民眾獻上新春祝福。（編輯：張銘坤）1150120