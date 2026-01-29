竹縣驚傳「黨部志工」拉票害長輩跌倒 陳見賢辦公室嚴厲譴責：暴力傷害一輩子無法挽回

[FTNN新聞網]記者盧逸峰／新竹報導

2026地方大選在即，近期國民黨新竹縣長初選卻驚傳出拉票爭議、甚至有長輩跌倒掛彩！國民黨新竹縣議員蔡志環昨日指控，許多自稱「黨部志工」的年輕人挨家挨戶拜訪選民，實際上卻是幫立委徐欣瑩拉票，甚至與長輩發生拉扯、導致長輩跌倒受傷。陳見賢辦公室對此表示，嚴厲譴責任何的欺騙及暴力行為，並直指，若此事件屬實，將是新竹縣前所未聞的惡質欺騙行為。

國民黨新竹縣議員蔡志環昨日指控，許多自稱「黨部志工」的年輕人挨家挨戶拜訪選民，實際上卻是幫立委徐欣瑩拉票，甚至與長輩發生拉扯、導致長輩跌倒受傷。（圖／翻攝畫面）

陳見賢辦公室表示，遺憾初選階段發生不明人士涉嫌冒名拉票情事，本事件若屬實，這將是新竹縣前所未聞的惡質欺騙行為。如今又傳出選舉暴力事件，在此要嚴厲譴責任何的欺騙及暴力行為，也盼警方主動偵辦，釐清真相。選舉是一時的，若暴力事件造成傷害，將是一輩子無法挽回的事，令人痛心。

徐欣瑩則回應，這是惡意影射、企圖誤導視聽，並重申團隊堅持理性文明的選舉；徐欣瑩辦公室強調，若有違法情事，請交由警方查證，勿以無端指控進行選舉操作。並呼籲有心人士停止抹黑造謠，回歸政策討論，還給新竹縣陽光、乾淨的選舉環境。

