將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

竹縣體育捷報頻傳，棒球與桌球雙獲佳績，縣長楊文科於主管會報親自表揚。（記者彭新茹攝）

記者彭新茹／新竹報導

新竹縣長楊文科九日於縣府主管會報表揚「一一四學年度國小棒球運動軟式聯賽」全國季軍的中山國小棒球隊，與榮獲「一一五年自由盃國小組團體桌球錦標賽」男生十一歲組全國冠軍的光明國小桌球隊、「一一五年少年桌球排名賽」中一舉斬獲三席少年國手資格的張伯敬、蕭梓宬和陳敬安，再次展現竹縣基層體育競技的硬實力。

楊文科表示，這些獎盃與國手證書，是對這群學生日夜苦練、永不放棄精神的最佳回報。不論是棒球隊頂住巨大壓力重返全國三強，或是桌球選手在極具張力的選拔賽中脫穎而出、甚至勇奪全國團體冠軍，這每一步都高度考驗著選手們的心理素質與競技實力。?

廣告 廣告

楊文科指出，新竹縣政府每年投入中小學社區（團）學生棒球發展，以及深耕基層棒球扎根工作實施計畫約六百一十六萬元，並建立桌球運動的三級培訓機制，未來會持續加碼投入體育資源，著手完善各級學校的訓練設施與競技環境，做學校和選手最堅實的後盾，期盼這群基層好手未來能更進一步披上國家隊戰袍，進軍國際舞台。

蕭梓宬說，受哥哥也打桌球的影響，從小學二年級升三年級的暑假開始接觸桌球，很喜歡在賽場上與對手較勁球技的感覺，未來也想向桌球國手林昀儒看齊，努力前進。

張伯敬說，很喜歡在賽場上球與球之間的速度感，感覺很刺激，拿下分數就很有成就感，希望之後能夠選上十五至十七歲的青少年國手，可以出國比賽爭取佳績。