竹縣鳳坑沙灣遊憩設施再提升 紅豆餅親水階梯啟用

記者古可絜／綜合報導

為提升新竹縣濱海遊憩設施品質，新竹縣政府交通處辦理鳳坑濱岸遊憩區服務設施整備工程，近日第二期工程完工，除增設停車場、淋浴區等服務設施，提升便利性，更以紅豆餅意象，新設圓弧型親水階梯及綠蔭植栽等拍照打卡新景點，讓遊客眼睛為之一亮。

新竹縣鳳坑漁港因淤沙問題閒置多年，竹縣府於民國110年向交通部觀光署爭取補助4500萬辦理第一期工程，將鳳坑漁港成功轉型為觀光新景點「鳳坑沙灣」，往北銜接新豐紅樹林生態保育園區及坡頭漁港，往南則有新月沙灣與水月景觀橋等景點，吸引眾多遊客到訪。

廣告 廣告

第二期工程以海岸遊憩及生態復育理念，完成增設活動廣場停車區及休憩鋪面約794平方公尺、簡易廁所4座、男女戶外淋浴區、碎石枕木格框步道長約97公尺、定砂竹圍籬約290公尺、紅豆餅意象圓弧型親水階梯及增加綠蔭植栽等拍照打卡新景點，大幅提升遊客玩沙踏浪的便利性，夕陽西下時，更吸引許多遊客拍照打卡。

紅豆餅意象圓弧型親水階梯。（新竹縣政府提供）

竹縣鳳坑沙灣遊憩設施淋浴區、紅豆餅親水階梯完工啟用。（新竹縣政府提供）

定砂竹圍籬與步道。（新竹縣政府提供）