竹縣鼓勵長者打新冠疫苗 接種送百元禮券 限時開跑

新竹縣政府衛生局2日起提供65歲以上長者接種新冠疫苗，完成接種者還可領取100元衛教品禮券。（新竹縣政府提供／陳育賢新竹傳真）

為降低感染新冠病毒後併發重症及死亡風險，新竹縣政府衛生局2日起提供65歲以上長者在新竹縣13鄉鎮市衛生所接種新冠疫苗，完成接種者還可領取100元衛教品禮券，數量有限送完為止。衛生局呼籲，今年尚未接種新冠疫苗的長者請把握機會，盡速完成接種。

衛生局表示，今年10月1日開始接種公費新冠疫苗迄今，竹縣接種約2萬6000人次，其中65歲以上長者僅1萬3800人完成接種，為鼓勵長輩盡早接種新冠疫苗，除提升自我保護力維護自身健康外，衛生局加碼贈送100元禮券。

公費流感疫苗與新冠疫苗可同時接種，今年流感疫苗接種踴躍，竹縣統計至11月26日疫苗僅剩1萬2500劑（7.7％），請65歲以上長者、學齡前幼兒、醫事人員及高風險慢性病等公費對象盡速接種。

依疾管署建議，流感疫苗、肺炎鏈球菌疫苗、COVID-19疫苗可同時接種，但若在同手臂，要間隔2.5公分距離。相關公費流感疫苗接種資訊可至新竹縣政府衛生局官網查詢。

