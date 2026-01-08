竹縣、中市智慧交流 聚焦數位服務整合

台中市數位發展局長林谷隆說，台中市政府將「AI治理」視為城市永續發展的重要引擎，以制度化、場域化及跨局處協作方式，推動AI深度導入公共服務與城市治理各層面。 圖：台中市政府/提供

[Newtalk新聞] 新竹縣政府今（8）日由新成立的數位發展處長劉奕帆率35名縣府同仁蒞臨台中交流，台中市數位發展局長林谷隆代表盧秀燕市長熱情接待。雙方聚焦數位服務整合、《台中通》推動經驗及智慧交通，進行分享與意見交流，現場互動熱絡，展現台中在智慧城市治理上的領先實力。

林谷隆致詞表示，台中以「數位力就是城市競爭力」為核心戰略，率先成立全國地方政府第一個以「數位」為名的局處，持續推動跨機關整合與數位轉型。今年元旦新竹縣政府正式成立「數位發展處」，象徵地方治理邁入新里程，也為台中增添一位攜手前行的「最佳數位夥伴」。

林谷隆說，台中市政府將「AI治理」視為城市永續發展的重要引擎，以制度化、場域化及跨局處協作方式，推動AI深度導入公共服務與城市治理各層面。運動局於國民運動中心導入「AI水域安全偵測系統」，即時協助救生判斷、守護市民安全，並榮獲114年智慧城市創新應用獎；地稅局則推出AI智慧客服「地稅小幫手」，打造一站式服務，同時結合AI對話引擎與自然語言處理技術，獲得115年智慧城市創新應用獎，成功將台中經驗推廣為全國解決方案。

林谷隆強調，台中市致力打造《台中通TCPASS》數位市民平台，整合超過2,600項市政與生活服務，更結合台中大型活動線上應用，並成功跨域擴展至南投，成為全國唯一完成跨縣市合作的市政APP，讓數位服務不僅止於行政申辦，一支手機即可完成多元需求，更成為活絡城市經濟的重要引擎。

停管處盧佳佳處長表示，台中市積極推動智慧交通，透過多項有感的數位服務提升交通治理效能：同時整合推出《台中Go》APP，提供即時交通與旅遊資訊，並規劃觀光客時數型 QR 套票，進一步提升通勤與觀光的便利性。

新竹縣數位發展處長劉奕帆致詞時說，隨著AI科技快速發展，如何善用科技解決問題、守護市民安全，已成為地方治理的重要課題。新竹縣政府於今年元旦正式成立「數位發展處」，啟動「智慧守護之眼」計畫與「AI 智慧管家」應用，致力打造更安全、便利的生活環境。此次首度進行跨縣市參訪即選擇台中，正是為借鏡台中在數位轉型與智慧交通推動的實務經驗，作為後續政策布局的重要參考，期盼透過交流深化合作，共同提升公共服務品質與城市治理效能。

