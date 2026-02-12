竹縣、中市藍營人選卡關！沈政男談這2人贏面大

2026年底九合一大選，國民黨在新北市確定由李四川參選後，台中市長及新竹縣長提名卻遲遲未定，引發藍營支持者焦慮。台中市長盧秀燕甚至公開表示，國民黨內台中市長提名3月底才進行民調太晚。精神科醫師沈政男在其Youtube頻道分析，台中初選民調時程並不會太晚，且公布民調日期對江啟臣有利，至於新竹縣在三腳督情況下，徐欣瑩仍穩定領先。

徐欣瑩（左）陳見賢（右）兩人爭取2026新竹縣長國民黨提名（合成圖）

沈政男針對台中市長初選爭議指出，外界認為3月底才完成初選民調太晚，但他以李四川為例說明並不會太晚，因為李四川任期到2月底，所以新北市也會拖到3月。對於民調日期公布後，是否會讓民進黨支持者故意守電話、灌票給對綠營有利的候選人，沈政男分析守電話的大部分是自己的支持者，而國民黨支持者守電話時，當然會回答贏面大的人。

廣告 廣告

針對藍營支持者焦慮、認為黨中央扯後腿的情況，沈政男表示其實不用緊張，選民是有智慧的，不會因為慢一點完成民調就突然變心。他指出比較慢提名的缺點是正式競選時間較短，不過3月底到12月底的時間仍算充裕。

針對台中市與新竹縣國民黨提名人選，沈政男分析江啟臣與徐欣瑩兩人贏面較大（攝自臉書）

在新竹縣方面，沈政男表示國民黨仍決定按照規定採計三成黨員投票、七成民調，主席鄭麗文立場堅定。雖然徐欣瑩持續抗議，但沈政男認為「其實不用抗議，該你的就是你的，煮熟的鴨子不會飛掉」。他引用2月4日《美麗島電子報》民調分析，徐欣瑩在三腳督狀況下支持度32.3%，領先民進黨鄭朝方的27.3%及同黨陳見賢的16.5%，徐欣瑩穩定領先代表三七制不會有問題，要相信黨員的智慧，「黨員會知道誰比較有勝算」。

延伸閱讀

國民黨新北市長初選底定！吳子嘉爆協調內幕

韓國瑜盛讚李四川：雙北市民的福氣

劉和然表態力挺！李四川親留言感謝：接下來還需要你幫我加油