竹縣 伯公照護站升級 助跨數位落差

新竹縣政府深知語言文化傳承與長者照護必須與時俱進，因此積極推動伯公照護站升級轉型，透過專案補助機制，媒合陽明交通大學客家學院於關西鎮仁安社區執行「亞健康與青年」計畫，成功協助長輩跨越數位落差。

縣府民政處積極推動將傳統的社區照顧據點升級為具備「文化傳承」與「世代交流」的場域，因此透過縣府的媒合與補助，由陽明交大客家學院副教授羅烈師帶領學生團隊進駐仁安社區，由學生擔任講師，利用手機、益智桌遊、黏土相框等，陪伴長輩探索數位科技，也讓大學生從中學習客語，達到青銀共融的效果。

為展現縣府對長者學習成果的重視，社區長輩創意作品競賽特別結合縣府文化局於11月9日主辦的「西元2025微笑竹縣─社區營造聯合成果展」，將長輩的作品帶到大型活動中公開展示。參賽作品皆是長者在學生1對1指導下，親自拍攝並製作的圖文故事卡。

透過民政處安排的攤位展示與現場民眾投票，最終由謝月娥、陳梅妹、劉燕英3人脫穎而出，分別獲得第1、2、3名殊榮。這不僅是對長者學習精神的肯定，更顯示縣府跨局處合作，致力於為客庄長輩打造展現自我的榮耀舞台。

民政處處長陳建淳表示，此計畫是縣府落實聯合國永續發展目標（SDGs）中「健康與福祉」及「永續城鄉」指標的重要一環。縣府透過實質的經費補助，鼓勵大學生走出校園、走入客庄，不僅活化了伯公照護站的課程內容，更在互動過程中完成了客語文化的代間傳承。

未來新竹縣政府將持續擴大相關補助計畫，媒合更多在地大專院校資源進入社區，透過「青銀共學」模式，讓講客語、學數位成為新竹縣長輩最自在、最健康的樂齡生活日常。