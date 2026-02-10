竹縣「加強重要節日安全維護工作」 縣長楊文科慰問執協勤警、民力

竹縣「加強重要節日安全維護工作」，縣長楊文科於首日慰問執協勤警、民力，全力維護春節治安。（記者彭新茹攝）

記者彭新茹／新竹報導

今年為期十五天的「加強重要節日安全維護工作」九日廿二時起至廿三日廿四時止，以「治安平穩、交通順暢、民眾安心」為三大主軸，新竹縣長楊文科九日首日晚間偕同議會長張鎮榮親至新竹縣政府警察局，慰勉參與安全維護工作的員警、義警、民防及義交等人並發放慰問金，感謝他們在寒風刺骨的深夜，犧牲與家人團聚的寶貴時間，全心投入安全維護工作。

楊文科期勉警察同仁及義警、民防、義交、守望相助隊的民力伙伴，能秉持「警民一體」的理念，通力合作，共同達成「治安平穩、交通順暢、民眾安心」之目標，讓轄內民眾都能平安快樂過新年。一行人分別前往新湖分局山崎派出所、竹北分局竹北派出所、新埔分局新埔派出所、橫山分局芎林分駐所及竹東分局竹東派出所等五個分駐（派出）所，慰問年節期間執行安全維護工作之基層員警及協勤民力，並致贈慰問品，慰勉執勤辛勞。

竹縣警局表示，除警察局警力一千二百卅九人投入外，還包括義警、義交、民防、守望相助隊及志工共計三千三百八十六人，在春節期間不辭辛勞維持全縣治安平穩，交通順暢並提供為民服務等工作。

縣警局強調，治安工作著重於維護金融機構安全及取締賭博犯罪；交通工作著重在春節期間易壅塞路段、風景區、景點之交通疏導、管制及防制事故發生；並且加強各大眾運輸系統、場站及人潮聚集場所安全維護，讓民眾安心過好年。工作首日警察局即規劃擴大臨檢，針對新竹縣各鄉鎮市治安要點、涉毒熱點縝密實施臨檢及路檢。