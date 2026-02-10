竹縣「加強重要節日安全維護工作」開跑

新竹縣長楊文科縣長發紅包。

為期十天的「加強重要節日安全維護工作」於二月九日二十二時起跑，新竹縣長楊文科偕同新竹縣議會議長張鎮榮，至警察局頒發慰問金及慰問品給參與安全維護工作警察同仁及義警、民防、義交等協勤民力，感謝他們犧牲與家人團聚的寶貴時間，確保民眾的生命、財產安全。近日寒流一波波來襲，楊縣長除了提醒春安工作同仁注意執勤安全，也要做好保暖。

新竹縣長楊文科十日表示，今年工作主軸在於「治安平穩、交通順暢、民眾安心」，針對詐欺犯罪持續高頻率發生，防詐工作與宣導必須持續強化！春節連假新竹縣各旅遊景點和聯絡道路勢必湧入大量車潮與人潮，請務必做好交通疏導管制及防竊，讓出遊民眾能夠快樂出門、平安回家。他期許大家以「同理心」來服務民眾，有效回應民眾需求，讓鄉親們感覺貼心、減少民怨，就是工作成功。另外，也期待警民一體、通力合作，軍用義警、民防、義交、守望相助隊及志工等民間力量，攜手社區民眾維護治安、守護家園！

新竹縣警察局長林建隆指出，今年「加強重要節日安全維護工作」至二月二十三日二十四時止，動員人力有警察局警力一千二百三十九人、還有義警、義交、民防、守望相助隊及志工，共計三千三百八十六人。首日警察局規劃擴大臨檢，針對新竹縣各鄉鎮市治安要點、涉毒熱點縝密實施臨檢及路檢，強化勤務部署，期許在警察局全體同仁的努力下，能使新竹縣民有一個安全、安心、平安快樂的春節連續假期。

新竹縣警察局長林建隆指說明今年三個工作重點，治安工作著重於維護金融機構、銀樓等有現金流動地點的安全，並取締賭博犯罪；交通工作著重在春節期間易壅塞路段、風景區、景點之交通疏導、管制及防制事故發生；另外，也將加強各大眾運輸系統、場站及人潮聚集場所安全維護，避免隨機攻擊事件，讓民眾安心過好年。

楊文科縣長偕同張議長、義勇警察大隊大隊長魏政方、民防總隊民防大隊長呂理展、義勇警察交通警察大隊大隊長劉元順及警察局長林建隆，前往新湖分局山崎派出所慰問年節期間執行安全維護工作之基層員警及協勤民力，並致贈慰問品，慰勉執勤辛勞，隨後警察局與義警、民防、義交陸續前往竹北分局竹北派出所、新埔分局新埔派出所、橫山分局芎林分駐所及竹東分局竹東派出所等四個分駐(派出)所慰問同仁。