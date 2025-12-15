竹縣 大腸直腸外科年會 568位專家交流

「2025大腸直腸外科醫學會年會」近日登場，今年首度與國際大腸直腸外科論壇（ICRSF）共同辦理，並特別安排5場實況手術，吸引568位國內外醫師專家參加，創下參與人數歷年新高，論壇除了已國際化外，更成功吸引年輕世代加入，展現台灣舉辦國際級外科會議的能量。

身兼大腸直腸外科醫學會理事長的中國醫藥大學新竹附設醫院院長陳自諒表示，15年前他希望論壇可以更國際化，15年後，他認為這個論壇已經走到世界級，美夢終於成真，15年的等待，值得。

陳自諒指出，過去年會多聚焦於藥物治療，今年將主軸重回手術核心，並特別安排5場實況手術，成為最大亮點。第1天的實況手術邀請高雄長庚醫院大腸直腸肛門外科醫師盧建璋執行單孔達文西機械手臂手術，另由韓國教授Yoon Suk Lee使用Artisential執行腹腔鏡低前位切除手術。

第2天則由中醫大新竹附醫副院長沈名吟與中醫大附醫外科部主任柯道維，分別以達文西Xi系統與Medtronic Hugo系統進行右側大腸癌手術示範。第3天則邀請世界知名的歐洲大腸直腸外科醫師Amjad Parvaiz以達文西Xi系統示範機械手臂輔助系統執行全繫膜切除術。5場實況手術展現不同設備特色，且以同步進行的方式讓與會者比較。

陳自諒認為，實況手術並不是展現超高難度手術技巧的場合，而是藉此機會讓大家了解標準的手術過程，了解最基本的標準手術技術。

另，今年年會議程也舉辦女外科醫師論壇，邀請多個國家的女性外科醫師與會，針對女性外科醫師面臨的挑戰、必須克服的障礙等議題討論。