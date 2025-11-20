竹縣「家有準大人」親職講座場場爆滿 吳旭智：明年加強SEL推動力道

【民眾新聞網方健龍新竹報導】由新竹縣家庭教育中心與新竹縣有智一同未來教育發展協會共同主辦的「家有準大人」系列親職教育講座，今年度廣受好評，場場爆滿，最終場於11/15圓滿畫下句點。因應數位時代的親子溝通困境及青少年社群焦慮，主辦單位今年共舉辦4場親職講座及2場夫妻溝通工作坊，其中親職講座每場近200人參與，工作坊每場次30人，均熱烈額滿。全程參與的新竹縣議員吳旭智表示，明年將積極推動SEL（社會情緒學習），讓親子教育資源深化校園。

新竹縣家庭教育中心主任施怡如表示，本年度講座特別著重在「數位時代青少年的社群焦慮」及「陪伴孩子走過情緒低谷」等議題。系列講座邀請到心理師陳品皓主講「過曝世代」，探討手機沉迷與人際技巧的關聯性，並提醒家長應「陪伴孩子一起理解為什麼會這麼做的情緒」。其他場次包含K老師、吉靜如、尚瑞君及陳子蘭，分別針對減法教養、社群陷阱、自律養成、及好好說話等面向提供專業指導。

全程參與講座的吳旭智議員表示，長期關注教育議題及本身家中也有準大人的他觀察到，在網路時代下，孩子們的專注力、情緒管理及社交都受到影響。本次共6場的「家有準大人」講座（包含工作坊），正是希望透過不同角度，幫助家長了解孩子面對的狀況，以利溝通更加順暢。

「家有準大人」6場講座都引發家長們迴響熱烈，有家長表示，聽完老師們的分享，就像做了一場「教養心靈的SPA」，尤其收穫「在與小孩大衝突時，要像發生火災，不要增溫，只要『靜靜的看著他』，讓情緒穩定再溝通」的實用提點；另一位連聽三場的三寶爸也提到，走出來聽聽專家們的建議，就可以更有能量回去帶領小孩，透過講座學會了在與孩子溝通時，如何掌控情緒、避免帶給孩子不必要的傷害。

吳旭智議員強調，中央已開始推動SEL社會情緒學習教育，他將持續與新竹縣教育局討論，加強SEL的推動力道。家庭教育中心施怡如主任也指出，未來家庭教育推動將會著重在SEL社會情緒學習方面，陪伴孩子在數位發展下，能更理解與覺察自己的情緒。

《圖說》全程參與的新竹縣議員吳旭智（前排左一）表示，明年將積極推動SEL（社會情緒學習），讓親子教育資源深化校園。（圖／吳旭智議員辦公室提供）