竹縣 情緒失控殺妻 老翁自首聲押

新竹縣竹北市8旬翁姓男子3日疑因情緒失控，持鈍器將70多歲妻子打死，檢方認為翁男涉犯殺人罪，因罪嫌重大並有逃亡之虞，向法院聲請羈押。（本報資料照片）

新竹縣竹北市3日清晨傳出8旬翁姓男子疑因情緒失控，持鈍器將70多歲妻子打死，事後翁男自行向警方報案，翁嫌並向警方表示，「我把老婆殺了」，檢警初步調查後，認為翁男涉犯殺人罪，因罪嫌重大並有逃亡之虞，向法院聲請羈押。

檢警調查，8旬翁姓男子昨天清晨疑情緒失控，突持鈍器將70多歲妻子重擊打死。

事發後，翁男自行打電話向警方報案表示，「我把老婆殺了」，但因翁姓男子精神狀態不穩，無法交代犯案動機。警方獲報後，立即前往封鎖現場，並由鑑識小組進行相關採證。

據初步了解，曾妻有被毆打情況，臉部呈現瘀青，且臉部有鼻血，膚色已經發乾，明顯死亡，當場未送醫。

死者遺體預計近日解剖釐清真正致死原因，新竹地檢署則在檢察官訊問後，認凶嫌涉犯《家庭暴力防治法》第2條第1項、《刑法》第271條第1項之家庭暴力殺人罪，因罪嫌重大並認其涉犯重罪有逃亡之虞，向法院聲請羈押。

代理檢察長姜貴昌接獲通報後，高度重視，立即指示專組主任、承辦外勤檢察官及國民法官小組成員與警方成立專案小組共同偵辦，竹檢並表示，此案將徹查真相，釐清事實，依法嚴懲暴力犯行，以維社會治安與公共安全。