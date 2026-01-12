竹縣 打卡新去處 鳳坑沙灣紅豆餅階梯

為提升新竹縣濱海遊憩設施品質，新竹縣政府向中央爭取的鳳坑濱岸遊憩區服務設施整備第二期工程近日完工啟用。其中，以紅豆餅意象，新設圓弧型親水階梯等拍照打卡新景點，讓遊客眼睛為之一亮，縣府期待吸引更多遊客前來旅遊，欣賞新竹縣濱海美麗風光。

縣長楊文科表示，一期工程為基本環境改善，二期工程則增設停車場、淋浴區等服務設施，已成功打造新竹縣濱海新景點，未來遊客可透過由北到南的濱海自行車道系統，沿線騎乘單車欣賞鳳坑沙灣美景與夕陽，不僅帶動新竹縣整體濱海觀光軸線，也促進地方觀光發展。

縣府指出，鳳坑漁港因淤沙問題閒置多年，縣府於民國110年向交通部觀光署爭取補助4500萬辦理第一期工程，將鳳坑漁港成功轉型為觀光新景點「鳳坑沙灣」，往北銜接新豐紅樹林生態保育園區及坡頭漁港，往南則有新月沙灣與水月景觀橋等景點，吸引眾多遊客來訪。

其中，新建水域活動區及活動廣場，還榮獲113年國家卓越建設獎「最佳施工品質類」與「最佳規畫設計類」2項優質獎肯定。

縣府113年也再向交通部成功爭取補助「新竹縣鳳坑濱岸遊憩區服務設施整備第二期工程」，計畫總經費為2000萬元，由中央補助1080萬元、縣府配合款920萬元辦理。

交通處長陳盈州說明，二期工程以海岸遊憩及生態復育為主，完成增設活動廣場停車區及休憩鋪面、簡易廁所、男女戶外淋浴區、碎石枕木格框步道、竹圍籬、紅豆餅意象圓弧型親水階梯及增加綠蔭植栽等拍照打卡新景點，大幅提升遊客玩沙踏浪的便利性，夕陽西下時，更吸引許多遊客拍照打卡。