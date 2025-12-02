竹縣 文興完全中學活動中心開工

新竹縣長楊文科（前左四）2日表示，因應人口急遽成長、學生教育需求激增，竹縣提出的「高中5大方案」已分別進行，並依序完成中。（陳育賢攝）

新竹縣立文興完全中學活動中心新建工程，2日在縣長楊文科主持動土儀式下開工，工程總計投入6.8億元，規畫地上5層建築物，增設活動中心綜合球場、展演廳及12間專科教室，建築面積約0.2公頃，預計民國116年8月完工，新場館將提供學生更寬敞、安全與舒適的學習空間。

楊文科表示，剛奪下人口三冠王的新竹縣擁有全國人口最多的鄉、鎮、市，新竹縣同時也是全台最年輕的縣市，平均年齡僅40.5歲，0到14歲的幼年人口占15.73％、青壯年人口占70.63％、老年人口則為13.64％。這樣的年齡結構與全國其他縣市大不相同，也代表竹縣的城市充滿了年輕活力與未來潛力。

因應縣內人口急遽成長、學生教育需求激增，縣府提出的「高中5大方案」包括文興國中改制為文興高中、湖口高中與六家高中擴校增班、竹東自強國中改制為技術型高中及設置縣立竹北實驗高中，已分別進行並依序完成。

教育局指出，文興國中自113年8月1日開始招生，至今已有兩屆學生，共13個班級，1期校舍陸續完工，全區將於115年7月完工，並將於116學年度改制為文興高中，逐年每年級招收6個班，校訂課程規畫半導體導論及實作課程。

新的場館將提供完全中學國、高中學生更寬敞、安全與舒適的學習空間，為學校課程與社團活動注入更豐富的資源，打造健全多元的學習環境，提升整體校園教育能量。

教育局長楊郡慈指出，文興國中正與清華大學合作，進行高中半導體課程規畫及師資培訓計畫，未來文興高中將發展半導體特色課程，鼓勵學生積極探索半導體世界，培養未來科技人才。