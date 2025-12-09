竹縣「日日當好」赴日參展 李安妤秘書長拜會墨田區公所 深化台日文化工藝交流

新竹縣與日本東京都墨田區的文化交流持續邁向新里程碑。(圖片來源/新竹縣政府)

新竹縣與日本東京都墨田區的文化交流持續邁向新里程碑。繼去年新竹縣第二屆「匠心之夢全國文創工藝競賽」成果展曾邀請日本「墨田時尚」品牌跨國聯展後，竹縣的在地品牌「日日當好」與「墨田時尚」工藝品，日前（12月6日至7日）首次於日本東京晴空塔同台展出。新竹縣長楊文科非常重視新竹縣工藝及文化產業的發展，特別指派秘書長李安妤12月8日率領縣府、文化局及新竹縣文化基金會團隊，專程拜會日本東京都墨田區政府，與墨田區長山本亨、產業觀光部部長郡司剛英等人會晤，雙方會談氣氛融洽，並一致表達將深化交流，共同提升兩地的文化工藝發展。

李安妤秘書長在會中表示，此項合作能有今天的成果，是雙方多年努力累積的初步成果，同時也象徵著合作邁向了新的階段。她指出，早在2023年與郡司部長見面後，雙方就已種下合作契機。這段緣分的促成，歸功於在地優秀且深具影響力的鴻梅文創志業股份有限公司陳添順執行長的牽線。她特別向郡司部長致謝，指出當年部長介紹的墨田區引以為傲的「墨田時尚」品牌，正值新竹縣推動文化創意品牌發展之際，成為新竹縣非常重要的學習典範。在墨田時尚的啟發下，新竹縣打造了自有文化品牌「日日當好」。此後，縣府更舉辦了全國性的文化與工藝競賽—「匠心之夢」。這次帶到墨田區展出的多件作品，正是從這項競賽中脫穎而出的得獎作品。

李安妤秘書長強調，這次拜會同時也是宣傳《d design travel 新竹號》專書發表。在這本出版品中，展現了新竹縣獨特的文化底蘊，特別是深厚的客家文化。她提到，雖然許多人提到新竹會聯想到科學園區與科技產業，但新竹縣其實擁有深層的文化積累，從工藝、藝術家群到各類文化創意活動，都在地方長期扎根。縣府希望透過持續向墨田區學習，將文化與創意轉化為能自我循環的經濟模式，讓新竹縣不僅以科技聞名，也能以文化與創意成為城市的重要亮點。

墨田區長山本亨則指出，新竹是一個兼具科技與文化的城市，文化底蘊非常迷人。他很高興墨田區工藝品之前獲邀到台灣展出，而這次邀請新竹縣工藝品牌於晴空塔展出，代表雙方的交流是真正有成果、有溫度的。他期待竹縣與墨田區未來能在工藝創作、觀光推廣與城市文化交流上有更多合作。

新竹縣政府文化局長朱淑敏指出，新竹縣政府與文化基金會近年積極布局國際文化網絡。未來會持續透過策展、工藝交流、文化品牌合作等方式，讓新竹縣的文化與工藝持續被世界看見，在國際舞台持續發光發熱。

對於這次交流，李安妤秘書長表示，從與墨田區建立連結至今已超過四年，這次帶著團隊與成果親自來到墨田區，對新竹縣來說只是「第一步的完成」。墨田區長山本亨也十分期待，擁有豐富歷史與文化資產並持續蓬勃發展的新竹縣與墨田區，未來能在工藝文化領域保持緊密合作，促進雙方文化產業共同成長，邁向更廣闊的發展。

