竹縣「日日當好」赴日參展 深化台日文化工藝交流

竹縣「日日當好」赴日參展，展現竹縣科技與文化底蘊，深化台日文化工藝交流。（竹縣府提供）

記者彭新茹／新竹報導

新竹縣的在地品牌「日日當好」與日本「墨田時尚」工藝品，日前首次於日本東京晴空塔同台展出，為此竹縣祕書長李安妤專程拜會日本東京都墨田區政府，與墨田區長山本亨、產業觀光部部長郡司剛英等人會晤，雙方會談氣氛融洽，並一致表達將深化交流，共同提升兩地的文化工藝發展。

李安妤在會中表示，此項合作係雙方多年努力累積的初步成果，同時也象徵著合作邁向新的階段。這段緣分的促成，歸功於在地優秀且深具影響力的鴻梅文創陳添順執行長的牽線。特別向郡司部長致謝，指出二０二三年部長介紹的墨田區引以為傲的「墨田時尚」品牌，正值新竹縣推動文化創意品牌發展之際，成為新竹縣非常重要的學習典範。

李安妤說，在墨田時尚的啟發下，新竹縣打造自有文化品牌「日日當好」，此後，縣府更舉辦全國性的文化與工藝競賽「匠心之夢」，這次帶到墨田區展出的多件作品，正是從這項競賽中脫穎而出的得獎作品。

李安妤強調，這次拜會同時也是宣傳「d design travel 新竹號」專書發表，這本出版品展現新竹縣獨特的文化底蘊，特別是深厚的客家文化。

墨田區長山本亨則指出，這次邀請新竹縣工藝品牌於晴空塔展出，代表雙方的交流是真正有成果、有溫度的，期待竹縣與墨田區未來能在工藝創作、觀光推廣與城市文化交流上有更多合作。

新竹縣政府文化局長朱淑敏指出，未來會持續透過策展、工藝交流、文化品牌合作等方式，讓新竹縣的文化與工藝持續被世界看見，在國際舞台持續發光發熱。

對於這次交流，李安妤秘書長表示，對新竹縣來說只是「第一步的完成」，未來雙方能在工藝文化領域保持緊密合作，促進雙方文化產業共同成長，邁向更廣闊的發展。