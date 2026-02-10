竹縣「春暖開運集章」抽手機 走訪八大景點玩透透

褒忠亭義民廟-新竹縣旅遊網。

▲褒忠亭義民廟-新竹縣旅遊網。

為搶攻春節及二二八連續假期國旅商機，新竹縣政府自二月十四日起至三月一日止推出「竹縣春暖開運集章」活動，活動期間完成8處指定景點集章者，就有機會獲得 iPhone 17，新竹縣長楊文科以數位集章串聯縣內特色景點，結合文化、觀光與科技應用，邀請全國民眾走訪竹北、新豐、新埔、湖口、北埔、內灣及峨眉等地，展開一趟兼具互動性與深度的竹縣小旅行。

新竹縣長楊文科九日表示，活動精選八處具代表性的觀光據點，包括竹北新瓦屋、新豐池和宮、新埔義民廟、湖口老街、湖口好客文創園區、北埔老街、內灣老街及峨眉環湖步道，涵蓋歷史聚落、宗教信仰、客家文化與自然景觀等多元主題，民眾只要於活動期間加入「新竹縣政府line@」官方帳號，並至指定景點掃描 QR Code，即可透過 LINE完成數位集章，不需下載額外APP，操作便利，適合親子、朋友及自由行旅客。

廣告 廣告

活動期間內，完成指定集章數量即可參加抽獎活動，凡完成8處指定景點集章者，就有機會獲得 iPhone 17，完成六處以上集章者可抽皮皮獅毛毯，完成三處以上則可抽票卡夾與手機吊繩，活動獎項豐富，歡迎民眾踴躍參與。

傳播行銷處長蔡宜綾表示，這次活動特別結合LINE官方帳號作為主要宣傳及互動平台，民眾可即時查詢活動資訊、景點介紹與集章進度，透過分級集章設計鼓勵旅客跨鄉鎮走訪不同景點，帶動在地商圈、餐飲及觀光產業消費，期望藉此延長旅客停留時間，促進地方觀光發展。

新竹縣政府誠摯邀請全國民眾把握假期，來趟說走就走的新竹縣小旅行，一邊集章、一邊探索新竹縣的自然風光與人文魅力，留下美好旅遊回憶。