竹縣 柑好過年 2／7逗陣逛年味市集

新竹縣政府將於7日、8日一連兩天舉辦「西元2026新竹縣柑桔的故鄉─柑好過年Hakka New Year」活動，縣長楊文科（第3排左10）3日歡迎全國民眾前來採買、逛年味市集。（陳育賢攝）

為迎接春節，新竹縣政府將於本周末7日、8日一連兩天，在縣府前廣場舉辦「西元2026新竹縣柑桔的故鄉─柑好過年Hakka New Year」活動，除了有兼具採買、走春與祝福寓意的年味市集外，7日上午也提供免費春聯供民眾索取。

縣府指出，周末登場的展售活動豐富多元，除串聯23攤在地柑桔，還有新竹縣12家農會與養豬協會主題攤位、豐富優質的農特產品及美食展售等共計100攤。另也安排迎春舞龍、年節傳統手作體驗、趣味競賽、食農教育、DJ派對等熱鬧節目。

此外，還有最受小朋友歡迎的「農村萌星X皮皮獅Party」活動，由皮皮獅帶領各農會萌星吉祥物，和現場大小朋友一起帶動跳，同時推出集點兌換「柑杯特調」及在地人氣品牌「大波浪手作」限定「柑味甜點」，帶領民眾認識竹縣柑桔的魅力、感受濃濃年節氣息。

文化局補充，7日上午10時，縣府與新竹縣文化基金會也將於縣府大廳舉辦「馬上幸福迎豐年─115年竹縣春聯揮毫活動」，邀請18位新竹縣書法名家現場揮毫，提供春聯免費索取。

縣長楊文科表示，新竹縣柑桔種植面積達2128公頃、產量3萬577公噸，年產值可達13億元，有「柑桔的故鄉」美譽。其中，桶柑種植面積達1246公頃、產量2萬755公噸，為新竹縣最大宗的柑桔品種，年產值達7億元，是年節期間深受歡迎的送禮首選。

為替在地桶柑品質把關，新竹縣政府也特別輔導峨眉鄉農會舉辦「民國115年度新竹縣高品質桶柑果品評鑑」，共計110點參賽，獲得第1名的是曾五妹，甜度達到13.2度。而今年天候條件穩定，桶柑整體品質表現亮眼，平均甜度也都在10度以上，展現新竹縣果農持續精進的栽培實力，歡迎全國民眾前來選購。