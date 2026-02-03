竹縣「柑桔的故鄉」農特產展售 本周六日兩天竹縣府廣場登場

竹縣「柑桔的故鄉」農特產展售及名家揮毫春聯，本周休二日於縣府廣場登場，歡迎民眾前來拿春聯、購買柑桔。（記者彭新茹攝）

記者彭新茹／新竹報導

迎接新春佳節，新竹縣政府以在地柑桔產業為主軸，結合產業成果、客家年節文化與親子同樂元素，推出「二０二六新竹縣柑桔的故鄉，柑好過年 Hakka New Year」活動，本周休二日在新竹縣府前廣場登場。

竹縣府表示，除有兼具採買、走春與祝福寓意的年味市集，七日上午更結合「馬上幸福迎豐年，一一五年竹縣春聯揮毫活動，讓民眾免費拿春聯，感受最具年味的「柑甜時光」。

縣長楊文科表示，新竹縣柑桔種植面積達二千一百廿八公頃、產量三萬零五百七十七公噸，年產值可達十三億元，有「柑桔的故鄉」美譽。其中，桶柑種植面積達一千二百四十六公頃、產量二萬零七百五十五公噸，為新竹縣最大宗的柑桔品種，年產值達七億元，是年節期間深受歡迎的送禮首選。

廣告 廣告

為替在地桶柑品質把關，新竹縣政府輔導峨眉鄉農會舉辦「一一五年度新竹縣高品質桶柑果品評鑑」，今年桶柑評鑑共計一一０點參賽，獲得第一名的是曾五妹女士，甜度達到十三點二度，而今年天候條件穩定，桶柑整體品質表現亮眼，平均甜度也都在十度以上，展現新竹縣果農持續精進的栽培實力。

周末登場的展售活動豐富多元，除串聯廿三攤在地柑桔，還有新竹縣十二家農會與養豬協會主題攤位、豐富優質農特產品及美食展售等共計一百攤，同時推出集點兌換仰德高中餐飲科同學所製作的「柑杯特調」及在地人氣品牌「大波浪手作」限定「柑味甜點」，帶領民眾認識竹縣柑桔的魅力、感受濃濃年節氣息。