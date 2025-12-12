竹縣 楊文科揮淚斬馬謖 引接班揣測

新竹縣長楊文科（中）12日出席新竹縣國民黨部黨慶，引用歷史典故談紀律與倫理。（邱立雅攝）

國民黨明年新竹縣長初選有副縣長兼縣黨部主委陳見賢、立委徐欣瑩及林思銘3人競逐，縣黨部12日舉辦131周年黨慶活動，縣長楊文科致詞提及明年選戰大家要做出最好的選擇時，突引用「諸葛亮揮淚斬馬謖」、「雍正賜死年羹堯」典故，比喻紀律及團結的重要，強調心中應有理想和倫理，引發外界聯想是否影射接班人選。

昨天黨慶有中央黨部副主席張榮恭、楊文科、陳見賢及議長張鎮榮等出席，徐欣瑩、林思銘因立院甲級動員無法到場，僅派代表出席。

對於黨慶選在12月12日「西安事變」同日舉辦，陳見賢解釋，是為喚醒大家記憶，宣示唯有中國國民黨才會帶給所有人好日子，也強調為了兩岸和平、保住2026選舉，盼所有黨員全力支持黨主席鄭麗文。

據悉，國民黨初選機制尚未出爐，楊文科、張鎮榮日前曾試圖協調人選，但初步無共識，隨著3強的看板戰開打，有人擔心恐讓綠營得利，對此張鎮榮昨致詞時譴責是有心人操作、分裂。

至今未明確表態支持對象的楊文科致詞說，國民黨要在2028年重返中央執政，明年地方首長選舉是關鍵一役，必須「拿出魄力、做出最好的選擇」。他引用三國街亭失守、諸葛亮揮淚斬馬謖，以及清朝雍正賜死年羹堯兩段歷史，比喻維持紀律及團結的重要性，強調心中應有理想和倫理，面對不服從命令、影響整體戰局的行為，也須堅守原則。

對於楊文科引用典故似意有所指，陳見賢由競辦發言人田芮熙說明，他對黨的路線跟團結信念，在黨慶時已完整表達。徐欣瑩陣營解讀楊是呼籲大家要團結一致，服從鄭麗文的領導，一切遵循黨的機制。林思銘指楊應是憂心忡忡，意在要3人好好協調，避免外人見縫插針，不過現在談人選還言之過早。