竹縣「消防安全設備審查及查驗系統」 開放進度線上查詢

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣政府消防局為落實數位轉型並提升行政效能，「消防圖說審查及查驗系統」即日起正式開放民眾線上查詢案件申請進度，申請人不需再透過電話反覆詢問，僅需至系統網頁，即可隨時掌握案件審核狀態，期讓申辦流程更公開、透明且便捷。

消防局表示，過去建築物消防安全設備的「圖說審查」與「竣工查驗」案件，申請人若想了解進度，多需致電承辦人詢問，容易造成資訊落差或電話塞車。為了優化服務體驗，申請人目前可於消防局的「消防安全設備審查及查驗系統」查詢目前的辦理階段(如：受理申請、分文辦理等)或結案查閱(合格或退件)。

消防局指出，這項功能不僅強化了行政作業的透明度，也朝廉能政府的目標前進。未來將持續檢討與精進各項電子化作業，致力提供更貼近民意的消防行政服務。

