竹縣 湖口吳淑君穩定 橫山競爭者眾
新竹縣湖口鄉長吳淑君行事風格明快，深得民心，爭取連任暫未出現挑戰者。新豐鄉長徐煒傑爭取連任，有現任議員何智達、農會前總幹事鄭旭凱挑戰。橫山鄉長張志弘兩任屆滿，目前有代表會主席古鋓明、代表朱陳源以及前代表詹廷有有意競爭。
國民黨籍湖口鄉長吳淑君擔任過兩屆代表、4屆議員，首度挑戰鄉長一舉獲勝，早在民國103年時任縣議員的吳淑君就有意願參選鄉長，但經黨內初選落敗，8年後累積民意、捲土重來，黨內初選以超過半數的得票率擊敗同黨競爭者，代表國民黨披掛上陣。
111年湖口鄉長之爭共有5人參選，是全新竹縣選情最激烈的區域，吳淑君以45.05％的得票率贏得選舉，顯見吳淑君基層實力堅強。上任後施政表現亮眼，辦活動也引來全國性關注，尤其今年中秋晚會邀請到金曲歌手、韓國籍啦啦隊員，卡司十分驚人，被戲稱是「湖口挖到石油嗎」？
徐煒傑現任優勢爭取連任新豐鄉長，對上出身教育界的何智達，雙方實力不相上下，但殺出鄭旭凱，局勢極難評估。鄭旭凱102年從農糧署公務員退休後，獲新豐鄉農會遴聘為總幹事，將信用部存放比從8.2％衝到73％，讓農會脫胎換骨重生，有農會系統加持，預料將是選戰強棒。
橫山鄉長張志弘兩任屆滿，外傳由擁有相同理念的朱陳源接棒參選，不過地方盛傳現任代表會主席古鋓明有意轉戰鄉長選舉，及曾參選過縣議員敗選的前代表詹廷有有意競爭。
