竹縣 湖口鄉長藍拚連任 傳白營插旗

新竹縣湖口鄉長吳淑君（右）挑戰連任，民眾黨欲插旗，另湖口張家也傳出有意參選，但人選未定。（本報資料照片）

國民黨籍新竹縣湖口鄉長吳淑君本屆以近半數得票率贏得選戰，將以現任優勢力拚連任；民眾黨也早在湖口鄉布局，欲推派在地方社團、民間組織相當活躍的陳美仁插旗參選；而當地另一大宗親張家也有意投入選戰，但目前人選未定；民進黨尚未傳出有人欲參選。

湖口鄉長期以來為藍營在新竹縣最堅實的板塊之一，近年來發展迅速，除了人口激增，以近8.5萬人成為全台最大鄉，工業區也將有多家大型企業進駐，更有不少企業總部就設在湖口，是繼竹北之後，發展最被看好的鄉鎮之一。

現任鄉長吳淑君擔任過2屆代表、4屆議員，民國103年首度參選鄉長，惜黨內初選落敗，111年累積民意捲土重來，黨內初選以超過半數得票率擊敗同黨競爭者，更在有5人競爭的選戰中，以45.05％得票率勝出；她上任後施政表現亮眼，接連幾個大型節慶活動引來全國關注，累積政績力拚連任。

不過，今年九合一選舉傳出民眾黨大舉插旗重點鄉鎮，而湖口鄉為全台最大鄉，民眾黨很早就在湖口鄉積極布局，找上地方陳家合作，縣議員部分推派湖口反縣立生命園區自救會會長陳岫玫，鄉長則找上活躍地方社團、民間組織的陳美仁。據了解，陳美仁經營團膳事業，參與過獅子會等許多地方大小社團，也與地方政治人物交好。

此外，地方盛傳另一大宗親湖口張家也有意投入鄉長選戰，但目前人選還不明朗。隨著新竹工業區轉型與遷入人口結構年輕化，包括交通與公共空間品質的發展，要跟上產業規模，對於吳淑君或其他挑戰者來說，鞏固傳統基層支持者，進而拓展新移入人口認同票源，都是嚴峻挑戰。