竹縣、竹市2026選戰有望「綠黃合」？徐國勇鬆口了

距離2026九合一地方大選投開票倒數不到一年，各黨派都開始布局。由於新竹市長高虹安二審判決大逆轉，改判貪污無罪，也使選情出現變數。近日傳出時代力量主席王婉諭有意轉戰新竹市，「綠黃合」是否有望成為焦點。對此，民進黨秘書長徐國勇今（18）日鬆口表示，與民進黨友好的政黨，「我們是可以來談的，不是不可以談。」





新竹市長高虹安因被指控在擔任立委期間，涉嫌虛報助理費及加班費，北院一審認定涉貪11餘萬元，判處7年4個月。不過，高院二審逆轉，貪污部分無罪，僅依《刑法》使公務人員登載不實罪，改判6個月有期徒刑，得易科罰金。



近期消息指出，民進黨籍竹北市長鄭朝方的2026新竹縣長選戰民調領先藍營，包含竹縣藍委徐欣瑩、林思銘及現任新竹副縣長陳見賢等人；同時，王婉諭傳出有意轉戰新竹市長，讓「綠黃合」是否成局焦點。



徐國勇今下午至東吳大學政治系演講，媒體《自由時報》報導，徐國勇於會前回應，選對會正在討論新竹縣、新竹市長人選，綠營會提出最適當的人選。



徐國勇鬆口強調，其他跟民進黨友善的黨，「我們是可以來談的，不是不可以談」，會有各種方式來協商。至於民進黨誰會出來選，現尚未定案。

另外，國民黨組發會主委李哲華曾表示，基於「藍白合」以及現任優先原則，國民黨將禮讓高虹安競選連任。





