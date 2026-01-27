竹縣 竹東議員選戰 白營待整合
新竹縣議員第5至第8選區呈現「熱冷互見」態勢，新埔、橫山與芎林多以連任或地方默契為主，兵家必爭的竹東鎮，則陷入老將守成與新秀整合的攻防戰。
第5選區新埔鎮現任議員范曰富擁有宗親票與枋寮地區支持，加上國民黨背景，連任幾無懸念。呂宛庭首次從政，本屆就拿下近8000票最高票，服務口碑佳，但選情隨著勞動黨前議員陳新源的回歸增添變數。
陳新源本屆轉戰鎮長失利後勤跑基層，由於陳的部分票源與呂宛庭有所重疊，是否會導致「吸票效應」衝擊現任席次有待觀察。
第6選區橫山、尖石由張良印長期經營，地方目前尚無強勢對手，連任難度不高。同樣選情相對單純的還有第7選區芎林，現任鄉長黃正彪已表態參選議員，與現任議員陳星宏達成「易位參選」默契，地方政治版圖穩定。儘管泛綠陣營的彭信康仍在評估，但受限於芎林傳統藍大於綠結構，除非民進黨縣長候選人發揮強大母雞效應，否則難以撼動現狀。
競爭最為激烈的則是第8選區竹東，因應人口與席次，成為新秀唯一的突破口。本屆雖有8名新秀參選且得票不俗，卻因票源分散集體落選。林昭錡等資深議員基本盤扎實，若年輕勢力無法有效整合，老將極可能以低空飛過的姿態穩守席次。
民眾黨預計在竹東推派1席參選，共有3人競爭，包括黨員鍾心渝、現任代表吳俊民及前榮華里長林子丞，但初步協調未果，基層實力能否轉化為勝勢仍有變數。若年輕候選人持續分散票源，年底選戰竹東縣議員版圖恐維持現狀，由資深勢力繼續主導。
其他人也在看
鄭麗文侯友宜心結不解 國民黨2026選舉危矣！
政治上的問題百百種，但可以說最嚴重的是心結，但凡人與人之間，有了心結，事情就不單純，情緒就複雜了。而這種致命的問題，不是一時就可以解決，但也不是久拖就能迎刃而解。重點在於，想開了，看開了，理解了，就有轉圜的餘地了。奔騰思潮 ・ 1 天前 ・ 32則留言
鄭麗君選北市當練兵？蔡正元斷言她劍指大位
[NOWnews今日新聞]2026將舉行地方首長大選，台北市長蔣萬安將競選連任，民進黨的人選仍未定。不過，近日台美關稅談判表現亮眼的行政院副院長鄭麗君呼聲高。對此，前立委蔡正元認為，如果綠營派出鄭麗君...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 56則留言
麥寮鄉長選戰 過年後明朗化
年底雲林縣麥寮鄉長選舉，綠營現任鄉長許忠富尋求連任，在藍營尚未推出人選、民眾黨情況不明朗下，外傳曾參選鄉長失利的許留賓、許志豪、林宜豊都是可能人選，但眾人均未表態。許忠富曾擔任過1屆鄉長，民國113年4月補選時勝出回鍋，展現豐沛的基層實力與政治韌性，外界看好其連任之路。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
藍提名陷亂流1／議長轉戰百里侯包袱重 宜蘭、竹縣黑金疑雲藏提名未爆戰
藍營除了優勢選區提名進度緩慢，選戰起跑落後民進黨，掀起地方焦慮情緒，近期更有選將接連爆發爭議，如爭取新竹縣長提名的現任副縣長陳見賢，日前遭名嘴吳子嘉爆料，指控陳染黑、具風飛砂幫背景，且任重劃委員會主委，在「新豐光星自辦市地重劃區計畫修正案」涉嫌圖利特定對象，向新竹地檢署告發，更揚言會陸續公布18筆弊案，劍指陳見賢與現任縣長楊文科。鏡週刊Mirror Media ・ 20 小時前 ・ 1則留言
已與李會面 侯友宜：大家放心啦
新北市長選舉藍營熱門人選台北市副市長李四川、新北市副市長劉和然由誰出戰？市長侯友宜態度如何？各界高度關注。國民黨新北市黨部主委黃志雄25日強調，本周一定安排李劉會面；黨祕書長李乾龍也說，正研議侯、李、劉協商。但據本報掌握，其實侯、李日前已當面交換意見，兩人相談甚歡，達成「一定要贏」的共識，兩人都認為國民黨必須繼續執政新北，才有利新北、台灣的未來。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 1則留言
新竹市長選戰藍白合 綠營：提最強人選
為號召青年投入地方選舉，2024年曾代表民進黨參選竹市立委的陽明交大法律學者林志潔昨辦民主營隊，面對綠營新竹市長人選不明...聯合新聞網 ・ 1 天前 ・ 1則留言
藍提名陷亂流3／江楊對戰盧秀燕下通牒「限期提名」 彰化姊弟竸合黨中央沒輒
向來被喻為「搖擺區」的中彰地區，藍營提名同樣陷入膠著。中市部分，立法院副院長江啟臣呼聲高，立委老將楊瓊瓔來勢洶洶，地方黨部16日進行首次協調，但雙方無交集，江陣營盼盡速啟動下一輪協調，楊陣營則以拖待變，想等2月再進行第二次協調。為此，台中市盧秀燕終於打破沉默，喊話黨中央提名不應超過2月中旬，若二次協商不成，就應趕快舉行初選。鏡週刊Mirror Media ・ 20 小時前 ・ 4則留言
學霸女警…嗆開槍盧秀燕！父淚揭「收驚真相」 分局百字文回應了
罵聲背後，總是藏著另一種聲音。台中25歲黃姓女偵查佐「警專第一名畢業」，槍法神準，從警3年記功5次、嘉獎203次，是不折不扣的警界明日之星；未料，北捷隨機殺人事件後，她失控在社群上發文嗆聲要對「盧秀燕腦門開3槍」遭拘提收押。事隔多日，黃女父親打破沉默，透過律師對外發表聲明，痛訴女兒在分局遭受職場霸凌、孤立。對此。分局發百字文駁斥指控與事實明顯不符，呼籲外界尊重司法程序，避免未經查證言論影響社會視聽。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 479則留言
許瑋甯趕場參加LuLu婚宴！與老公邱澤同框 下半身失蹤優雅穿搭成焦點
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導陳漢典、Lulu（黃路梓茵）25日在台北文華東方酒店舉辦婚宴，在演藝圈擁有好人緣的兩人，現場賓客陣容堪比三金典禮般豪華。...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 9則留言
卓榮泰改叫「台灣101」臉書被灌爆 蔣萬安回敬1句話記者也笑了
美國攀岩傳奇霍諾德（Alex Honnold）25日在Netflix全球直播見證下，完成徒手攀登台北101的壯舉，讓台灣成為國際焦點。不過行政院長卓榮泰恭賀霍諾德的貼文中，將國人熟悉的台北101大樓，刻意改稱「台灣101」，臉書隨即被網友灌爆。台北市長蔣萬安今（27日）受訪被問及此事，笑著反問「所以我是台灣市的市長嗎？」酸度爆表，讓一旁記者們的嘴角瞬間失守。鏡週刊Mirror Media ・ 13 小時前 ・ 167則留言
「起家厝」空20年決定出租！老夫妻為何想通？原來42坪3房能租5.5萬：免管事就能入帳｜好宅報報
根據內政部公布的資料，2024年下半年台灣的低度使用住宅戶數達91萬4,196戶，比率達9.79%，其中包括建商尚未售出的待售新成屋約10萬多戶，中古屋空屋總戶數約有80萬戶。之所以會有這麼多閒置不動產，預料有一大部分原因，是因為屋主選擇性閒置，在沒有財務需求的前提下，很多屋主寧可選擇空置也不願出租；但是在包租代管業興起後，這樣的狀況出現了改變。Yahoo奇摩房地產編輯部 ・ 20 小時前 ・ 17則留言
曹西平告別式「三哥未現身」！包偉銘改機票低調送戰友
資深藝人曹西平去年在家中驟逝享壽66歲，後事全由乾兒子Jeremy一肩扛起，他的告別式「最後的安可」在今（27）日舉辦，藝人好友龍千玉、包偉銘、陳凱倫、劉明珠、周思潔、恬娃、阿Ken、董至成等人陸續到場，稍早告別式圓滿落幕，董至成紅著眼眶泛淚走出會場。自由時報 ・ 16 小時前 ・ 14則留言
新／新版新台幣將曝光？千元「4位小朋友畢業了」 央行上午10點揭曉
中央銀行將於今（27）日上午10時舉行記者會，由發行局局長鄧延達親自主持。值得注意的是，這場記者會的任務相當「魔幻」，央行預計將在現場同時說明「兩種新鈔」的相關資訊：一種是民眾下週過年要包紅包的「現行版新鈔」，另一種則是預計2028年才會問世、徹底改頭換面的「未來版新鈔」改版主題。這場集結了「現在」與「未來」的貨幣大秀，預計將揭開新台幣全面改版後的規劃藍圖。三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前 ・ 167則留言
Lulu、陳漢典婚禮嘉賓穿搭！唐綺陽、愛雅拎愛馬仕，關穎靈蛇迷你包低調吸睛
陳漢典與 Lulu 的婚宴今（25日）晚間在台北文華東方酒店舉行，在演藝圈擁有超好人緣的他們，席開70桌、宴請650位賓客，婚宴現場眾星雲集、星光熠熠，嘉賓陣容包括：吳宗憲、王偉忠夫婦、邰智源、郭子乾女人我最大 ・ 21 小時前 ・ 8則留言
阿喜、無尊「罕見合體」參加Lulu婚禮 合照出爐他卻笑哭了
男星陳漢典跟女星Lulu，昨晚於台北文華東方酒店舉辦隆重婚宴，現場可謂是眾星雲集，其中，穩定交往多年的阿喜、無尊同樣是座上嘉賓，罕見一起在公開場合露面也受到大家關注。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 4則留言
Lulu「浴巾包頭」送客超狂藏巧思！婚禮後首發聲：要躺三天才能平復
藝人Lulu（黃路梓茵）與陳漢典25日在台北文華東方酒店舉辦夢幻婚宴，邀請約650位親友到場，現場眾星雲集，婚禮亮點十足，Lulu最後以「浴巾包頭」創意造型送客，驚呆眾人。婚禮結束後，Lulu也在臉書發聲。三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前 ・ 2則留言
霍諾德攀101已經夠瘋 執行團隊揭秘「台灣夠敢」背後原因
美國「攀岩傳奇」艾力克斯霍諾德攀上台北101後，真正緊張到手心冒汗的，其實還有一整支在地面、空中、樓層間「狂奔」的執行團隊；團隊首度鬆口，揭開這場全球直播背後「比攀爬還瘋狂」的內幕。執行製作詹姆士史密斯（James Smith）在記者會上一開口就直說：「這真的不是一個簡單任務。」透露從去年3月首度來自由時報 ・ 1 天前 ・ 82則留言
陳漢典、Lulu婚禮戴資穎也到了！網友超驚豔：這粉色系少女是誰？
體育中心／綜合報導陳漢典、Lulu昨（1/25）舉辦婚宴，現場眾星雲集，前羽球球后「小戴」戴資穎也到場祝福，「小戴」以一身粉色系上衣搭配白色長褲粉嫩出席，讓網友大為驚艷，直呼「好美」。FTV Sports ・ 1 天前 ・ 5則留言
霍諾德同框吳建豪！兩人手掌「驚人差異」引爆熱議
美國攀岩家艾力克斯．霍諾德（Alex Honnold）25日徒手攀登台北101，僅花了91分鐘就登頂，完成備受矚目的極限挑戰。F4成員吳建豪也曬出和霍諾德的合照，兩人手掌「驚人差異」也引起討論。三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前 ・ 4則留言
范姜彥豐再開戰！王子不倫粿粿「首公開露面」他怒譙：還要臉嗎
王子（邱勝翊）捲入范姜彥豐與粿粿婚變風波，去年11月二度發文致歉後，停工並神隱3個月至今。日前王子所屬「喜鵲娛樂」舉辦尾牙，他低調出席活動的身影被捕捉；畫面曝光後引發熱議，范姜彥豐也發聲狠嗆「還要臉嗎」，宣洩心中怒火。三立新聞網 setn.com ・ 14 小時前 ・ 33則留言