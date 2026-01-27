竹縣 竹東議員選戰 白營待整合

新竹縣議員第5至第8選區呈現「熱冷互見」態勢，新埔、橫山與芎林多以連任或地方默契為主，兵家必爭的竹東鎮，則陷入老將守成與新秀整合的攻防戰。

第5選區新埔鎮現任議員范曰富擁有宗親票與枋寮地區支持，加上國民黨背景，連任幾無懸念。呂宛庭首次從政，本屆就拿下近8000票最高票，服務口碑佳，但選情隨著勞動黨前議員陳新源的回歸增添變數。

陳新源本屆轉戰鎮長失利後勤跑基層，由於陳的部分票源與呂宛庭有所重疊，是否會導致「吸票效應」衝擊現任席次有待觀察。

第6選區橫山、尖石由張良印長期經營，地方目前尚無強勢對手，連任難度不高。同樣選情相對單純的還有第7選區芎林，現任鄉長黃正彪已表態參選議員，與現任議員陳星宏達成「易位參選」默契，地方政治版圖穩定。儘管泛綠陣營的彭信康仍在評估，但受限於芎林傳統藍大於綠結構，除非民進黨縣長候選人發揮強大母雞效應，否則難以撼動現狀。

競爭最為激烈的則是第8選區竹東，因應人口與席次，成為新秀唯一的突破口。本屆雖有8名新秀參選且得票不俗，卻因票源分散集體落選。林昭錡等資深議員基本盤扎實，若年輕勢力無法有效整合，老將極可能以低空飛過的姿態穩守席次。

民眾黨預計在竹東推派1席參選，共有3人競爭，包括黨員鍾心渝、現任代表吳俊民及前榮華里長林子丞，但初步協調未果，基層實力能否轉化為勝勢仍有變數。若年輕候選人持續分散票源，年底選戰竹東縣議員版圖恐維持現狀，由資深勢力繼續主導。