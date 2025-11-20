竹縣 紓解交通 湖口力爭第2交流道

新竹縣湖口鄉近年車流負荷遽增，尖峰時段長期壅塞，地方認為國道1號湖口路段增設第2交流道是解方。國道1號湖口路段增設交流道可行性評估（續）初核會議近日於高公局召開，新竹縣政府與地方民代、鄉公所皆到場力爭，盼中央協助加速審查與修正，力拚一次到位。

出席會議的立委徐欣瑩表示，竹縣人口增加直接反映在旅運量上，現有湖口交流道尖峰時段長期呈現F級服務水準，匝道回堵情況時常外溢至地方道路，已超出原有設計容量。

湖口鄉長吳淑君強調，湖口目前有6大開發案正在規畫及進駐，未來將進一步推升通勤與物流車流，若無新交流道支撐，現有湖口交通瓶頸將更為惡化，新增交流道刻不容緩。

湖口鄉公所在會議中建議採行位於77K+700的半套Y型南出北入交流道方案，該方案具備工程可行性高、拆遷戶僅3戶、施工衝擊小等優勢，是成本最低、效益最佳的選擇，期盼與國道1號「楊頭段拓寬工程」同步推動，讓交通改善效益最大化。

竹縣工務處長戴志君指出，新增交流道不僅關係地方交通順暢，更攸關區域未來10到20年的產業布局與城鄉發展，工務處已配合啟動與第2交流道相關道路改善計畫，如竹11、竹11-1鄉道拓寬可行性規畫案。

竹縣交旅處長陳盈州說，隨湖口地區人口持續增長及周邊產業園區的快速擴張，縣府已持續執行多項改善計畫，包括調整號誌、竹9線等瓶頸路段改善等，但交通量已遠超過地方道路負荷，新增交流道是全面改善交通的必要關鍵。

縣長楊文科表示，本案後續仍需湖口鄉公所積極配合修正，並由高公局進行最終技術修正與把關，縣府將全力爭取中央支持，力拚在正式大會上一次審議通過。