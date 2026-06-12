竹縣「艸雨田」舞蹈劇場 將代表我國赴英國演出

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竹縣「艸雨田」將代表我國赴英國愛丁堡藝穗節演出，讓國際認識台灣當代舞蹈創作。（記者彭新茹攝）

（另開新視窗）

記者彭新茹／新竹報導

艸雨田舞蹈劇場將代表台灣參加英國愛丁堡藝穗節「臺灣季」演出，新竹縣政府秘書長李安妤十一日代表縣長楊文科授旗給表演團隊，期待這次演出能讓更多國際策展人、專業人士及藝文觀眾認識台灣當代舞蹈創作，並持續讓來自新竹的藝術能量走向國際舞台。

艸雨田舞蹈劇場團長王羽靖表示，英國愛丁堡藝穗節「臺灣季」今年邁入第十三年，是台灣表演藝術躍上國際舞台的重要平台。此次在蘇格蘭國家舞蹈中心展開為期一個月、共廿二場次演出。

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這次赴英演出臺法國際共製作品「親密近地」，編舞家奧萊表示，「親密近地」源起於疫情期間的隔離經驗，當距離被迫放大，「我們能與彼此有多親近？我們又能與自己多親近？」作品由此延伸，探問人與人之間、以及個體與群體之間的關係狀態，重新思考當代人際關係中的疏離與親密。

艸雨田舞蹈劇場二０一七年成立於新竹縣，以「節目製作」為核心策略，積極推動台灣與國際舞蹈界的深度連結。團隊以跨文化創作視野，一方面持續支持並推廣台灣編舞家的創作能量，另一方面透過邀請國際藝術家合作，使台灣舞者在多元身體語彙中累積實踐經驗，展現舞台表現力與專業度。艸雨田舞蹈劇場從竹縣出發，邁向國際，是竹縣之光，也是台灣之光！