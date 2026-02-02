竹縣 藍縣長初選七三制 3／28黨員投票

新竹縣副縣長兼國民黨縣黨部主委陳見賢（右）為爭取黨內縣長初選提名，2日下午在數十位資深黨員、支持者力挺與見證下，提早辭去縣黨部主委一職。（陳育賢攝）

國民黨新竹縣長因有現任副縣長陳見賢與立委徐欣瑩都強烈表達爭取提名，且經黨中央2次協調未果，黨中央2日公告「中國國民黨黨員參加公職人員選舉提名辦法」、「縣市長選舉候選人提名特別辦法」以及「提名民意調查作業要點」規定，並訂於5日起開始領表作業。

國民黨中央昨天公告「中國國民黨黨員參加公職人員選舉提名辦法」、「中國國民黨民國115年直轄市長暨縣市長選舉候選人提名特別辦法」、「中國國民黨115年直轄市長暨縣市長選舉候選人提名作業要點」暨「中國國民黨黨員參加公職人員選舉提名民意調查作業要點」等相關規定。

其中，新竹縣長部分的領表作業，於5日起至6日止，每天上午10時起至下午4時止；登記作業自9日起至11日止，每天上午10時起至下午4時止。

新竹縣縣長候選人之提名，由國民黨新竹縣委員會依據「黨員投票」（占30％）與「民意調查」（70％）之結果，決定提名名單，經中央提名審核程序，報請中央常務委員會核定。

新竹縣委員會得參考登記同志意見，決議不辦理黨員投票，新竹縣縣長選舉候選人之提名以民意調查結果作為建議提名依據；必要時，中央提名協調小組得決定是否辦理黨員投票。

黨中央並強調，為促進團結和諧，贏得選舉，經協調產生建議提名人選者，不辦理黨員投票及民意調查。若辦理黨員投票，日期與時間則訂於3月28日上午8時至下午4時。