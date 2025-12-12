竹縣 許瑜庭 掌高齡長照處 劉奕帆 首任數發處長

新竹縣政府擴編局處編制，新增高齡長照處、數位發展處，並調整人事及8個局處業務，高齡長照處長由社會處副處長許瑜庭升任，數位發展處由具備教育科技與人工智慧專業背景的劉奕帆博士出任。因教育處長楊郡慈、新聞處長顏章聖任期到15日，縣府同時也宣布新人事。

縣長楊文科表示，本次組織改造是「整合創新，全面銜接中央重大政策」的關鍵一步，因應《地方制度法》修正後明年上路，正尋覓優秀的副縣長、副祕書長人才。

楊文科表示，人事調整以拔擢內部優秀人才為優先考量，讓具相關專業能力且受到肯定的優秀人員升任，提升縣府的行政效率及服務品質，期望延續過去近7年來的施政主軸，展現施政成果與進展。

廣告 廣告

新任數位發展處長劉奕帆為現任國家教育研究院測驗評量研究中心副研究員，並兼任國立清華大學竹師教育學院副教授。因應未來超高齡社會，縣府也新設高齡長照處，整合現行分散於不同局處的長照資源，新任高齡長照處長許瑜庭歷任新竹縣政府祕書室祕書、長照中心副主任及社會處副處長，行政歷練完整。

新任新聞處副處長蔡宜綾歷任新竹縣政府科員、新聞處改制前行政處新聞科科長等職，曾任5年新聞科長，熟悉新聞事務，與媒體互動良好。

新任教育局長蔡淑貞歷任新竹縣政府教育局改制前教育處科長、教育局副局長，熟悉教育事務。新任勞工處長湯紹堂為中華大學行政管理學系碩士，歷任新竹縣政府祕書室祕書、勞工處副處長、社會處副處長等職。