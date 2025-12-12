竹縣 許瑜庭 掌高齡長照處 劉奕帆 首任數發處長
新竹縣政府擴編局處編制，新增高齡長照處、數位發展處，並調整人事及8個局處業務，高齡長照處長由社會處副處長許瑜庭升任，數位發展處由具備教育科技與人工智慧專業背景的劉奕帆博士出任。因教育處長楊郡慈、新聞處長顏章聖任期到15日，縣府同時也宣布新人事。
縣長楊文科表示，本次組織改造是「整合創新，全面銜接中央重大政策」的關鍵一步，因應《地方制度法》修正後明年上路，正尋覓優秀的副縣長、副祕書長人才。
楊文科表示，人事調整以拔擢內部優秀人才為優先考量，讓具相關專業能力且受到肯定的優秀人員升任，提升縣府的行政效率及服務品質，期望延續過去近7年來的施政主軸，展現施政成果與進展。
新任數位發展處長劉奕帆為現任國家教育研究院測驗評量研究中心副研究員，並兼任國立清華大學竹師教育學院副教授。因應未來超高齡社會，縣府也新設高齡長照處，整合現行分散於不同局處的長照資源，新任高齡長照處長許瑜庭歷任新竹縣政府祕書室祕書、長照中心副主任及社會處副處長，行政歷練完整。
新任新聞處副處長蔡宜綾歷任新竹縣政府科員、新聞處改制前行政處新聞科科長等職，曾任5年新聞科長，熟悉新聞事務，與媒體互動良好。
新任教育局長蔡淑貞歷任新竹縣政府教育局改制前教育處科長、教育局副局長，熟悉教育事務。新任勞工處長湯紹堂為中華大學行政管理學系碩士，歷任新竹縣政府祕書室祕書、勞工處副處長、社會處副處長等職。
其他人也在看
新款「皮蛇疫苗」2劑最高1萬8！各縣市補助一次看
帶狀皰疹疫苗是預防帶狀皰疹最好的方法，目前帶狀皰疹疫苗單針就要價最高5000元，新款基因合成疫苗「欣剋疹」單劑最高要價9000元！對此，近期不少地方政府已著手對弱勢及高風險族群民眾，提供帶狀疱疹接種免費或定額補助。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 38
藍白挾人數優勢通過「反年改」法案 綠委嘆：改革八年毀於一旦
[FTNN新聞網]記者許詠晴／台北報導立法院今（12）日三讀通過「反年改」法案，將停砍公立教職員退休金、停止所得替代率逐年降低，外界擔憂退撫基金提前破產，...FTNN新聞網 ・ 12 小時前 ・ 60
13輛遊覽車500名位光復鄉災民 議會前廣場舉牌抗議
地方中心／花蓮報導花蓮縣光復鄉洪災，造成嚴重死傷、家園幾乎全毀。但花蓮縣府明年度高達400多億的總預算裡，卻沒有編列相關預算，不只讓議長張峻很火大，大罵"乾脆他不用幹了"，今天500多位災民一早搭著遊覽車，到議會前陳抗，還有人開怪手載著佛祖街的土來抗議，出面接受陳情的副縣長只回了，一切依法辦理。手舉布條，喊出災民需要被重視。週四一早，13輛遊覽車，載著500多位光復鄉災民，有人拄著拐杖，還有人坐著輪椅，到花蓮縣議會前廣場，舉牌抗議。光復鄉災民表示，我們要了解，光復鄉的災民不是只有閩南人，他有阿美族新住民，更重要的就是我們的心在哪個地方，是在自己的家園。災民們痛批，縣府有錢放煙火，卻沒錢編列重建預算。還有人把怪手開來現場，把佛祖街的土，帶來抗議。災後過了將近兩個月，但明年115年度總預算高達400多億，"災後復原與重建"卻一毛也沒編。災民到議會，遞交陳情書給議長張峻，議長當場向災民道歉，表示自己心情沉重也很難過。光復災民成群結隊，來到花蓮縣議會抗議。（圖／民視新聞）議長張峻表示，張峻在這邊先向大家說聲對不起，大家辛苦了，我沒有看到徐榛蔚縣長，向我們鄉親來道歉，完全都沒有，這非常非常地不合理，我們花蓮縣議會一定會跟大家站在一起，爭取最後的權益。花蓮縣議員(無)蔡依靜表示，我看不見花蓮縣政府的誠意，直到今天沒有編列明年度的預算。跨黨派議員輪流砲轟花蓮縣政府，議事廳內，還有災民在二樓高舉表語抗議，對著議場下方大聲喊話。光復災民成群結隊，來到花蓮縣議會抗議。（圖／民視新聞）議事進行到一半，雙方意見不合，氣氛瞬間緊繃，議會吵成一團，議長張峻直接衝向吳建志議員座位前理論，雙方面對面爆發激烈口角，場面相當火爆。花蓮縣副縣長顏新章表示，謝謝，(會編列重建預算嗎)依規定。議場內外，一片鬧轟轟，災民們只希望，縣府拿出誠意，協助他們一起重建家園。原文出處：花縣府沒編重建預算 500人載來佛祖街泥土抗議...不見徐榛蔚 更多民視新聞報導花蓮明年401億預算未列光復洪災 議長張峻嗆:乾脆不用幹了2025企業射箭聯賽頒獎典禮！台灣新世代好手詹豪杰、邱意晴受矚目徐榛蔚出來！光復逾500災民不滿未編洪災預算 赴縣府抗議畫面曝民視影音 ・ 1 天前 ・ 16
揭召集51綠委原因 賴清德狂轟藍白法案：嚴重影響國安、財政永續
[Newtalk新聞] 總統暨民進黨主席賴清德今（12）日臨時召集黨籍立委至黨中央便當會，他親自說明原因，國民黨團、民眾黨團通過《立法委員職權行使法》後被判違憲，反而反而一不做、二不休，將憲法法庭凍結；此外，也不審總預算，又擋國防特別預算。他批，藍白這段時間以來主導的立法院所通過的種種法案，已經嚴重影響到國家安全、社會安定、國家財政永續，也傷害人民公平的權利，也將使中央政府沒有能力應變各種措施，因此需要召集民進黨團討論如何因應。 賴清德今上午赴台南出席「國網雲端算力中心」啟用典禮，並於會前受訪表示，2024年總統跟立法委員選舉，感謝國人支持，讓他當選總統，府院由民進黨當家，國民黨跟民眾黨贏得立法院多數，國會由藍白當家。 賴清德指出，他自從去年520上任以來，在過去前總統蔡英文執政八年的基礎之上，致力於推動各項政策，讓國家更安全、經濟更進步，對人民也提供更好的照顧。他說，去年跟今年，不管是地震、風災，或是非洲豬瘟，行政院長卓榮泰率領的團隊都站在第一線，不眠不休協助地方政府救災或是防疫的各項工作。 他希望，藍白當家的立法院，一方面能夠發揮憲政精神監督行政院，同時也能夠協助行政單位，推動福國新頭殼 ・ 19 小時前 ・ 12
消防局長李明峯退群閃辭 台南市長黃偉哲「勉予同意」
台南市消防局局長今（12）傳出閃辭消息，局長李明峯今早突然退出消防局工作群組，消息傳出所有同仁均感錯愕，台南市府證實接獲他請辭，市長黃偉哲勉予同意請辭批准。中天新聞網 ・ 12 小時前 ・ 9
美和平方案籲烏軍撤離頓巴斯 澤倫斯基嗆：不公平｜#鏡新聞
烏克蘭總統澤倫斯基於11日舉行記者會，指出美國總統川普在烏俄和平方案中，提議烏克蘭完全撤出東部頓巴斯，在目前還由烏軍控制的地區成立特別經濟區，規定烏俄雙方都不能占領。讓他高喊，只有烏軍撤兵並不公平。而北約秘書長呂特最新也警告，俄羅斯可能在未來5年內對北約成員國發動攻擊，強調各國應該做好戰爭準備。鏡新聞 ・ 13 小時前 ・ 2
爆徐榛蔚「鎖門」拒編光復重建預算 她列時間軸曝內幕：會通靈嗎？
不滿花蓮縣府在明年度總預算中未明確編列災後重建經費，光復災民昨（11）日一早動員超過500人北上花蓮市區，到縣議會與縣政府前陳情抗議，提出5大訴求，要求縣府負起重建責任。不過，縣長徐榛蔚持續神隱，僅副縣長顏新章出面。花蓮縣議員楊華美爆料，有縣府員工透露，就怕光復災民闖入，縣府竟「將所有對外通道鎖住」。三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前 ・ 6
批藍白主導立院嚴重影響國安 賴清德：希望以國家利益為最優先
賴清德指出，在過去蔡英文總統執政8年的基礎之上，致力於推動各項政策，讓國家更安全，經濟更進步，對人民也提供更好的照顧，大家可以看到去年和今年不管是地震、風災還是非洲豬瘟，行政院長卓榮泰率領的團隊都在第一線不眠不休協助地方政府救災，或防疫的各項工作。「非常希...CTWANT ・ 18 小時前 ・ 發起對話
獨！徐榛蔚「鎖門」拒編光復重建預算 議員曝驚人內幕！
論壇中心/綜合報導不滿花蓮縣明年總預算增加，卻沒編列災後重建經費，今(11日)光復鄉災民包多輛遊覽車北上，從縣議會走到縣府表達抗議，但縣長徐榛蔚依舊神隱，只派副縣長顏新章出面。對此，花蓮縣議員楊華美質疑，徐榛蔚壓根不想管，今天人居然跑到南區，根本不在縣府，甚至有縣府員工透露「縣府把對外所有通道都鎖住」，就是害怕抗議的光復災民闖入。楊華美在《台灣向前行》節目中指出，花蓮縣議會過去已經「三度發函」給縣府，請它將總預算中補充光復鄉洪災相關的經費，但縣府卻完全「不理不睬」，不把光復鄉親放在眼裡。楊華美接續指出，現在縣府派的議員批評議會為了幫助光復鄉「不省經費」，反而影響其他12個鄉鎮的建設。對此，楊華美不禁感嘆，若今日不好好處理光復後續救災事宜，未來不幸有同樣災難發生，「縣府還是會有一樣的作為」。楊華美進一步認為，縣府現在的做法就是推給中央，說中央編300億，已編完270億了剩30億可以用在光復，「縣府為什麼還要編」？楊華美直言，議會早在10月就要求修訂預算，而中央編的重建經費是在12月才三讀通過，縣府卻在這之前就把「中央會有錢」當藉口，「是會通靈嗎」？楊華美質疑，光復鄉難道不是花蓮縣的一個鄉嗎？難道縣府能「敷衍塞責給中央」置身事外嗎？原文出處：獨！徐榛蔚「鎖門」拒編光復重建預算 議員曝１內幕：推給中央！ 更多民視新聞報導助理費除罪化「鄭麗文裝路人甲」？王時齊：應正名「這個」！韓入境卡台灣變中國？王智盛揭：裡面藏兩面手法！徐榛蔚出來！光復逾500災民不滿未編洪災預算 赴縣府抗議畫面曝民視影音 ・ 1 天前 ・ 發起對話
AIT願向立法院說明國防預算 黃國昌：我們還沒有僭越到這地步
總統賴清德提出8年1.25兆國防特別預算，但二度在立法院遭到國民黨、民眾黨聯手封殺。美國在台協會（AIT）處長谷立言也罕見表態，當預算案進入立法院的預算審查階段，他願意回答立委們的問題。對此，民眾黨主席黃國昌今（12）日稱，立委監督的對象是本國的行政官員，「我們還沒有到僭越到監督外國行政官員的地步」。三立新聞網 setn.com ・ 17 小時前 ・ 9
賴佩霞唱完演唱會隔天收噩耗！小女婿病逝忍淚飛美陪女兒
賴佩霞唱完演唱會隔天收噩耗！小女婿病逝忍淚飛美陪女兒EBC東森娛樂 ・ 1 天前 ・ 26
無情降溫「10度殺」要來了！ 痛苦濕冷先潑一整天
無情降溫「10度殺」要來了！ 痛苦濕冷先潑一整天EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 120
賴佩霞女婿僅結婚1年「換心失敗」過世 她淚喊：這麼好的年輕人...
【緯來新聞網】藝人賴佩霞今（11日）透露，小女兒的外籍丈夫Kevin日前不幸過世，過世主因是「換心失緯來新聞網 ・ 1 天前 ・ 76
4種杯子不要用！小心釋放毒物傷大腦、重金屬中毒 這種陶瓷杯也NG
喝水也可能會中毒？有些杯子可能含有鉛、鎘等重金屬物質，毒素會溶解在液體中，喝下去會導致腹痛腹瀉，嚴重的話甚至會損害神經系統，小心不要選錯杯子！ 近日有茶藝師「漫仔說茶」在《小紅書》中發文，指出幾健康2.0 ・ 21 小時前 ・ 13
入冬最強冷空氣報到！鄭明典點出1現象「快速降溫」 恐冷到這天
鄭明典在臉書發文分享氣象署的地面天氣圖指出，位於右側的冷高壓偏北出海，將為台灣帶來較強的東北季風，水氣增多但氣溫下降幅度有限；而左側1054百帕的強勢高壓則沿著青藏高原移動，預期將帶來「快速降溫」的乾冷空氣，使氣溫轉變更加劇烈。此外，鄭明典也提到，預報員在台...CTWANT ・ 1 天前 ・ 7
慟失劉真5年！辛龍今晚暴瘦露面霸氣復出發聲了
53歲的辛龍慟失愛妻劉真5年，他低調神隱演藝圈多時，今天終於正式上工，現身南港展覽館參加尾牙，賣力登台的他嗨喊：「大家好，今天非常榮幸為大家演出，非常開心！」辛龍上月才推出《春暖花開》、《一夫當關》2首新歌，今晚他頂著招牌光頭亮相，年過半百的他也蓄了白鬍，以全新的造型露面，看了瘦了一圈。自由時報 ・ 10 小時前 ・ 27
小禎罕公開小7歲男友真面目！41歲生日甜吻放閃
女星小禎（胡盈禎）今年9月被周刊爆料與神似日本球星大谷翔平的男子走在一起，隨後她大方在限時動態認愛，「謝謝大家對Alan跟我的關心和祝福…這是一段美好且令人期待的發展」。而她9日迎來41歲生日，男友Alan的真面目也罕見公開，兩人的幸福模樣立刻引來網友一片祝福。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 21
得標5.9億炸藥採購案！馬桶公司1數據超慘烈
[NOWnews今日新聞]國民黨立委王鴻薇爆料，國防部標案（JE15005L097）「RDX海掃更」採購決標金額高達5.9億元，得標廠商竟是一家登記在台南的室內裝修公司「福麥」，且該公司2021至20...今日新聞NOWNEWS ・ 1 小時前 ・ 350
賴瑞隆流下眼淚！沈富雄曝高雄市長民調驚人變化
民進黨高雄市長初選陷入膠著，立委賴瑞隆、邱議瑩、許智傑、林岱樺4人競逐提名。賴瑞隆的兒子涉及校園霸凌風波，他兩度召開記者會道歉，並承諾讓兒子轉學，期間更在鏡頭前淚崩，但未明確表態是否退選。前立委沈富雄預測，賴瑞隆民調將下滑，目前與邱議瑩民調可能平分秋色，而國民黨立委柯志恩可能成為最大受益者。中天新聞網 ・ 21 小時前 ・ 232
快訊／沈慶京開咬：「柯文哲擋了搞錢的機會才被恨」！林欽榮回應了
開始抓戰犯！台北地方法院審理民眾黨前主席柯文哲案，今（11）日開庭進行證據提示，席間柯文哲強調，前台北市副市長林欽榮是可疑證人，「講的和做的根本不一樣」，迎合檢方入罪他；沈慶京則爆料，林欽榮在台南、高雄也搞錢，可能柯文哲擋了機會才被恨。對此，林欽榮下午火速駁斥不實指控，揚言提告捍衛名譽。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 98