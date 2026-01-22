竹縣 陳見賢秀良民證 徐欣瑩推全民調

國民黨新竹縣長黨內初選選情激烈，副縣長陳見賢22日接受資深媒體人王淺秋廣播節目專訪，這也是他從政多年來的廣播處女秀，面對近期地方流傳的黑函抹黑與背景質疑，陳見賢親自帶著良民證與當年一清專案法院裁定書自清，呼籲對手回歸政策辯論。

針對幫派背景指控，陳見賢澄清，民國73年一清專案期間，他雖曾被押送，但最終法院裁定叛亂罪不成立。他強調，隨《促轉條例》通過，該段歷史已被定義為國家暴力的延續。對不肖人士發送黑函，陳見賢表示已委請律師蒐證報警，以捍衛個人名譽。他感性表示，知名度不等於支持度，他深耕竹縣13鄉鎮多年，最了解鄉親需求。

廣告 廣告

身為縣長楊文科的左右手，陳見賢強調政策延續，他指出新竹縣雖是全台最年輕、最富有的縣市，但也面臨高度挑戰。他主張運用AI與大數據治理城市，特別是針對竹科家長關心的托育、幼教及課後輔導。在交通與社福方面，他承諾優先照顧弱勢，待黨內提名完成後，將針對教育、警政及福利提出更具體的政策牛肉。

談及與立委徐欣瑩的民調爭議，陳見賢主張應遵循國民黨現行「民調七成、黨員投票三成」的規定，若雙方無共識則依規定辦理。他也提到，藍白合作的前提是理念一致。

對此，徐欣瑩辦公室回應，雖全民調是選出最強候選人的最佳方式，但理解黨中央對舊規則的無奈。徐陣營強調，在目前舞弊不公疑慮頻傳的情況下，唯有全民調才能確保競爭公平，選出真正能獲勝的候選人。