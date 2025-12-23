竹縣「雲裳烏龍茶評鑑」出爐 邀請鄉親品茶拿好禮

【警政時報 黃溎芬／新竹報導】114年新竹縣原鄉經濟作物冬季高山烏龍茶(雲裳烏龍)優良茶評鑑，19日於新竹縣農會舉行頒獎典禮，茶農涂旭帆拿下特等茶與冠軍茶獲雙獎大贏家。怡農茶園李宥瑢喜獲冠軍茶及頭等獎，另一冠軍茶得主為甲子園盧瑞祥。主辦單位特別邀請鄉親們22日起為期5天到農會，體驗雲裳烏龍茶好風味！

新竹縣農會熱情邀請鄉親來體驗雲裳烏龍茶好風味。（圖/記者黃溎芬翻攝）

新竹縣五峰鄉、尖石鄉因高海拔優勢，日夜溫差大、日照適宜且常起雲霧等，獨特氣候與地理環境，生產高山茶葉相當具有代表性，兩鄉茶園加總面積超過 80 公頃。副縣長陳見賢表示，為促進原鄉茶產業的多元發展，在原住民族委員會和新竹縣政府的支持下，農會帶領尖石鄉公所、五峰鄉公所等原鄉地區之茶農參與本次評鑑，邀請農業部茶及飲料作物改良場副場長邱垂豐進行公平、公正、公開的評審，分別針對茶葉的「外觀、水色、香氣、滋味、葉底」進行評鑑，今年報名點數為200點，創歷年新高，最終評出特等獎1名、冠軍茶3名、頭等獎9名、金質獎24名、優等獎93名，總計130名。

廣告 廣告

參加品茶活動就送限量小瓷杯，歡迎民眾來農會探尋高山茶特有的茶鄉文化。（圖/記者黃溎芬翻攝）

新竹縣農會為推廣高山茶葉之特色，刺激消費者購買意願，特於22日起週一至週五早上9點至12點在農會三樓，辦理「2025新竹縣雲裳烏龍品茶節」，邀請專業品茶師以手沖方式呈現雲裳烏龍茶的原始風味，帶領大家體驗新竹縣原鄉冬季高山茶「香氣淡雅、滋味甘醇、喉韻綿長」的珍貴層次。透過專業講解讓大眾更了解雲裳烏龍茶的特色、產地故事與評鑑選茶標準，以品茗方式，感受新竹原鄉高山茶的細緻與優雅。現場有茶文化的小知識及茶點，參加品茶活動就送限量小瓷杯，歡迎對茶有興趣的民眾，深入探尋新竹縣高山茶特有的茶鄉文化。

雙獎大贏家茶農涂旭帆拿下特等茶與冠軍茶。（圖/記者黃溎芬翻攝）

更多警政時報報導

【獨家】從量子神山變爛尾案？群光電、中研院遭爆公共工程三重失守

【獨家】租屋詐騙！？新北三峽闆娘租到「車庫偽店面」慘被坑！ 房仲、房東聯手誤導？創業2個月被迫收攤 恐遭工務局罰款