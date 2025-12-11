竹縣「青創點金 竹夢成金」 新創成果博覽會展現發展潛力
新竹年末最大創新盛會「青創點金 竹夢成金」新創成果博覽會10日登場，由新竹縣政府三大創業育成平台聯合展出，包含新竹縣政府與產業加速器StarFab攜手推動的新竹AIoT加速器、新竹青創基地以及新竹社會創新基地，集結共計16組新創團隊展示AI應用、永續科技、智慧製造等成果，活動中亦揭曉「創新卓越獎」得主，先進材、智遊旅程、米諾智醫、杰悉科技及科飛數位以突破性構想及技術實踐，於評選中脫穎而出，展現強勁的發展潛力。
今年首次串連新竹AIoT加速器、新竹青創基地與新竹社會創新基地三大新竹創業育成單位，呈現科技研發、應用加值與青年創業的全方位創新實力。現場發表多項AI應用如數位孿生、智慧醫療、智慧製造、智慧農業、碳足跡計算等具高度未來性的提案，吸引政府機構、企業、創投、新創與學研單位等AIoT生態系代表與會，共同見證跨域創意激盪的成果。
新竹縣政府秘書長李安妤表示，新竹擁有完整且緊密的高科技產業供應鏈，為全台灣少數具備半導體、生技、AIoT等產業聚落優勢的縣市之一。為扶植青年創業，縣府透過「新竹AIoT加速器」、「新竹青創基地」以及今年揭牌的「新竹社會創新基地」，提供從創業諮詢、培力課程、企業媒合到成果展的全方位支持。
以新竹AIoT加速器為例，111年成立以來共吸引破百家團隊報名參與，其中超過40家以上新創與企業攜手共創，促成16個落地實證、6張大企業訂單、4項共同銷售專案，後續包含以力、杰倫智能、智穎智能等團隊更取得共2.4億以上的總募資額。
新竹縣青創基地在既有「技術輔導、產業資源對接、行銷策略支持」三大主軸下，今(114)年除協助團隊募資近千萬元，也進一步強化國際布局，協助團隊將產品與服務推向香港及日本市場，未來也預計向經濟部申請為國際創育機構，希望有效鏈結海外加速器。
值得一提的是，進駐廠商「先進材股份有限公司」於輔導下榮獲經濟部頒發第24屆新創事業獎殊榮。而10月剛揭牌的「新竹社會創新基地」已有15組團隊進駐，將與新竹青創基地形成「雙基地」合作模式，一端聚焦新創事業發展與產業升級，一端專責社會創新與永續實踐，透過專業顧問諮詢、精實創業課程、跨域交流工作坊及公共議題實作計畫，協助團隊將關注的社會問題轉化為可落地的商業模式與具體可衡量的社會影響。
李安妤指出，縣府三大育成平台的協作，已形成橫跨青年創業、科技應用到社會創新的完整創新鏈，讓新竹縣在創新創業布局上展現越來越強的能量與成果。
縣府教育局長楊郡慈則表示，本年度縣府在既有的創業支持體系上，更進一步向外拓展創新資源與合作能量。除了持續為新創團隊串聯中大型企業資源，進行技術加值、PoC 驗證與商模創新之外，今年更透過 InnoVEXe、Meet Taipei 等大型展會提升新創的能見度，促成更多跨域交流機會。
