竹縣《Stan Up！青開麥！》開播 祭獎金鼓勵青年參與

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣政府教育局首度攜手Podcast平台 Firstory推出《Stan Up！青開麥！》節目，昨天正式開播，結合「徵件共創、節目製播、校園互動」3大元素，打造專屬青年的公共對話平台，希望引發青年關注公共議題。

教育局表示，《Stan Up！青開麥！》首部曲「主題徵件」相當踴躍，遴選出6組優秀提案，入選青年除獲得獎勵金2萬元，更在第二部曲「節目 ON AIR」中與知名來賓跨界對談，包括「欖仁媽媽說故事」胡致莉、「不正常愛情研究中心」黃豪平、「賈文青無料案內所」賈培德、心理學作家海苔熊、YouTuber 蔡黑皮及喜劇講師歐耶老師等人。

最後第三部曲「青開麥-熱『寫』徵文」活動也邀請高中職及大專生參與，針對節目中出現的網紅「聯名 Slogan」撰寫心得或行動提案。活動總獎金5萬元，將選出10件優秀作品，鼓勵青年以創意文字回應節目議題，展現行動力與思辨力。

教育局長楊郡慈也參與首集錄製，她指出，「Stan up！青開麥」系列活動鎖定青年關注的公共議題，節目以多元視角探討「竹縣青年的成長路線圖」，主題從「職涯選系、面對未知」延伸至「科技業生活與城市變化」及「藝文扎根、找到人生的第二個家」，以青年視角串起成長與探索的軌跡，展現新世代的真誠與多元。

「Stan up！青開麥」10月底陸續上架，內容結合青年對談、專家訪問、實地觀察及政府回應，期盼增加青年參與公共事務的意願，打造新世代參與城市發展的橋樑，歡迎大家在Apple、Spotify、KKBOX、Firstory等各大串流平台踴躍收聽。活動官方網站：https://hcyouthpodcast.tw/ ；節目收聽連結：https://open.firstory.me/user/cmgt13lla00bu01wtepk56wm4/platforms 。

