竹縣1年輕刑警陳屍車內 無可疑打鬥痕跡

〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹縣警局一名新進偵查佐，今天早上上班時間卻未到班執勤，同小隊同仁乃至所屬分局上下全面動員找人，沒想到在距離辦公室不遠處的某祖師廟旁停車場內，發現他在自己的座車內已經沒有生命跡象，車內則有炭火燒盡的痕跡，沒有其他可疑的打鬥痕跡，事發原因警方還在深入調查中。

警方表示，這名偵查佐剛從派出所報考考取不久，平時表現正常，所有同仁都相當震驚和傷心，目前相關單位正全力善後中。

自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。安心專線：1925生命線協談專線：1995。張老師專線：1980

