竹縣114年全國青年公民提案競賽 竹光寶盒城市共創靈感庫」獲獎團隊出爐

竹縣一一四年全國青年公民提案競賽－竹光寶盒城市共創靈感庫獲獎團隊出爐，凝聚青量能，共創竹縣新未來。（記者彭新茹攝）

記者彭新茹／新竹報導

鼓勵青年深入參與公共議題、實踐社會創新，新竹縣政府辦理「一一四年全國青年公民提案競賽－竹光寶盒｜城市共創靈感庫活動」，日前決選發表，十二組入選團隊於現場發表創意構想與實踐計畫，最終由風城智遊、竹青AI特攻隊兩團隊獲得城市共創優秀獎，新竹「封」垃圾、救「河川」、她的所在及安娜牧羊人共三團隊獲得城市共創佳作獎。

竹縣府表示，獲選團隊之成果發表會將於十二月十一日於縣府大廳辦理，屆時將公開頒獎並展示團隊提案內容與政府相關單位的回饋，歡迎民眾踴躍參加，了解青年如何以創意行動實踐公共參與精神，為城市注入新的活力。

教育局長楊郡慈表示，開放徵件以來，吸引全國共廿三組青年團隊踴躍報名，提案主題橫跨環境永續自然生態、社會公益社福文教及都市發展就業經濟三大領域，展現青年多元思考與創新能量。「竹光寶盒」象徵青年創意與城市未來的結合，每一件提案都是青年對城市建設的寶貴想法，如一束點亮未來的光。此次入選的提案團隊除透過公共討論廣納眾人意見，計畫更安排業師輔導陪跑並安排與有關的政府單位交流，透過種種管道讓青年的提案更接地氣，更具可行創新性。

楊郡慈說，決賽脫穎而出的五組團隊，教育局也會將提案內容提供給相關局處，讓青年寶貴的提案走向落地實踐，見證青年提案的創意與行動力。