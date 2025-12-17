竹縣114年社區規劃師計畫27日開訓 提案徵選同步啟動

竹縣一一四年社區規劃師計畫廿七日開訓，提案徵選同步啟動，歡迎民眾踴躍提案。（記者彭新茹攝）

記者彭新茹／新竹報導

新竹縣政府日前舉辦「一一四年新竹縣社區規劃師駐地輔導計畫」說明會，向現場約七十名縣內居民、社區夥伴、團體、青年及有志投入社區行動的民眾，完整介紹今年度的課程架構、招募規劃與實作提案方向。

今年以主題 「從社區開始，讓綠意發生」 作為年度精神，期盼透過制度化的培訓、跨域協作與亮點提案徵選，共同推動新竹縣生活環境的永續轉變。

交通旅遊處表示，說明會係讓無論是首次接觸社規的新朋友，或希望深化專業的社區規劃師夥伴，都能在今年的學習與提案旅程中找到自己的位置，讓綠意、行動與創意在新竹縣的各個角落持續萌芽與發生。

一一四年度的培訓活動將從十二月廿七日正式展開，啟動十八堂的「一一四年社區規劃師培力課程」。總體規劃著眼於永續生活、地方觀察、空間語彙、社區走讀、材料與工法概念、協作方法以及提案撰寫等內容，協助第一次接觸社區規劃的學員快速建立行動基礎，使學員能在短期內掌握社區規劃師應具備的核心能力。課程預計招募約四十至五十名新進學員，鼓勵對公共議題、社區環境、地方永續與創生感興趣的縣民、在地青年與公部門同仁踴躍參與。

今年的亮點提案徵選有個人型的小規模、可實現的社區改善構想模式，例如綠美化行動、生態友善空間、小型公共場域改善等，也規劃有團體型的「公私協力跨域整合」與「公民社區」等類別，著重整體社區空間改善、在地資源串聯及公民參與深化。從主管機關到個人，從國有地到私有地，從短期的地方生活改善到長期的合作計畫，透過縱橫兼備的分級分類制度，讓不同程度與能量的單位、社區與公民皆能找到適合的行動入口。