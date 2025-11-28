竹縣115年度總預算三讀通過 楊文科感謝議會支持

▲新竹縣115年度總預算案暨附屬單位預算及綜計表，今日經新竹縣議會順利審議通過，(左起)議長張鎮榮、副縣長陳見賢、副議長王炳漢會後合影。

【互傳媒／記者 宋旭志／新竹 報導】新竹縣115年度總預算案暨附屬單位預算及綜計表，今（28）日經新竹縣議會順利審議通過，其中教育科學文化支出編列仍位居第一，副縣長陳見賢代表縣長楊文科出席，特別感謝議長張鎮榮及所有縣議員支持，強調一定會與縣府團隊繼續努力，打造竹縣未來30年榮景。民眾最關心的高齡友善長者活動假牙補助、癌友醫療凍卵補助等經費也已編列預算，預計明年上路。

新竹縣115年度總預算案，歲入編列479億3437萬9000元；歲出編列471億5450萬1000元，歲計賸餘7億7987萬8000元。歲出規模較114年度增加59億9415萬1000元，預算成長14.56％，其中資本門支出所占比例為31.06%，亦較114年度增加37億6777萬2000元。

資本門支出增加包含台1線替代道路(新豐台1線-118線)新闢等道路工程；竹北地政、戶政事務所聯合辦公大樓興建；文興國(高)中、自強國(高)中、湖口高中等新設校工程。另債務之舉借及償還同額編列84億9491萬元，未新增舉借債務，債務比率約15.36％，符合公共債務法規定之債限及預警範圍，縣府將兼顧施政需要及財政紀律，持續推動縣政。

歲入按來源別分析，以稅課收入325億1318萬9000 元，占67.83%最高；補助及協助收入133億894萬7000元，占27.76%次之；罰款及賠償收入7億3646萬5000元，占1.54%，居第3位；規費收入5億8623萬元，占1.22%，居第4位。

歲出按政事別分析，以教育科學文化支出編列191億678萬3000元，占40.52%，居首位；一般政務支出編列79億2476萬1000元，占16.81%，居第2位；社會福利支出編列76億2222萬8000元，占16.16%，居第3位；經濟發展支出編列73億684萬1000元，占15.50%，居第4位。

另附屬單位預算案，115年度共計有12個基金，合共編列收入（來源）237億4463萬9000元，支出（用途）242億9616萬5000元，繳庫數4992萬5000元。